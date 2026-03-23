BTS 새 앨범 티저, 인종차별 논란… “흑인 대학을 백인화”

“흑인은 소수만 등장” 美매체 보도

“무례…존중·연대 보여줄 기회 낭비”

“K팝, 종종 흑인 팬 배제” 지적도

방탄소년단(BTS) 새 앨범 아리랑의 홍보 영상에서 BTS를 연상시키는 7명의 한국인 남성 캐릭터가 미국 하워드대 교정을 묘사한 장소에서 노래하는 모습. BTS 공식 유튜브 채널

22일(현지시간) 보도했다.

교육기관이라고 블랙엔터프라이즈는 부연했다.

자신들의 목소리와 한국 전통음악을 녹음한 사례를 참조한 것으로 알려졌다.

'하워드대학교가 어떻게 한국 문화를 끌어올리는 데 기여했고, 흑인 문화는 K팝에 어떤 영향을 미쳤는가'를 하워드대 교내 매체가 조명한 기사. 하워드대 공식 인스타그램

BTS가 하워드대를 ‘화이트워싱(백인 중심으로 미화)’하려 했다”는 주장도 나왔다.

한 레딧 이용자는 “BTS가 트레일러(예고 영상)에서 하워드대를 화이트워싱하기로 한 것인가”라며 “난 이제

그만두겠다”라며 비판을 시작했다.

특히 이들 아티스트(BTS)가

세계 최대 K팝 그룹 중 하나인 BTS가 하워드대를 잘못 묘사한 것은 더 큰 무게감을 갖는다는 게 블랙엔터프라이즈의 해설이다.

“그들(BTS)은 이렇게 부주의하고 무례한 방식으로, 존중과 연대를 보여줄 수 있었던 진짜 순간을 낭비해버렸다”고 말했다고 매체는 전했다.