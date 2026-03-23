충청권 통일플러스센터 개관…통일 공감대 확산
충남도는 23일 내포신도시에서 김태흠 지사 등 300여명이 참석한 가운데 충청권 통일플러스(+)센터 개관식을 개최했다고 밝혔다.
충청권 통일플러스센터는 137억4000만원을 들여 지상 3층, 지하 1층, 연면적 2226㎡로 건립됐다.
통일 이후 북한과 결합된 충남의 모습을 체험할 수 있는 ‘미래전시실’, 북한 명소 실감 영상 체험과 비무장지대(DMZ) 멸종위기종 찾기 체험이 가능한 ‘미래영상실’, 통일 관련 서적을 열람·대출 할 수 있는 아카이브, 남북 문화 교육장 등으로 구성됐다.
북한 문화를 접하고 통일에 대한 이해를 키워 나아갈 수 있도록 북한 요리 체험, 어린이·청소년 통일 강좌 등의 프로그램을 운영할 계획이다. 또 북한이탈주민 초기 정착 지원과 인식 개선 사업도 추진한다.
김태흠 지사는 “충청권 통일플러스센터는 전국 최대, 최고의 통일 플랫폼”이라며 “통일 관련 교육과 전시 체험 등 매년 100회 이상의 프로그램을 운영할 예정”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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