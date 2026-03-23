대구 지하철 1호선 화재…1시간여 만에 진화
대구 지하철에서 내부 보수 작업 중 화재가 발생해 시민들이 불편을 겼었다.
23일 대구소방안전본부에 따르면 이날 낮 12시5분쯤 대구 달서구 도시철도 1호선 진천역 지하 환기실에서 냉각탑 절단 작업 중 불꽃이 튀어 불이 났다. 소방 당국은 차량 34대와 인력 96명을 투입해 오후 1시22분쯤 불을 껐다.
화재로 인한 연기가 대합실 등 지하철역 내부에 가득 차면서 지하철을 이용하려던 시민 등이 불편을 겪었다. 대구교통공사는 신고 접수 직후 전동차가 진천역 양방향을 무정차 통과하도록 조치했다. 진천역 출입도 통제했다.
소방 관계자는 “조속한 대처로 인명피해 없이 상황을 종료했다”며 “정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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