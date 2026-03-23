국민연금, 블랙록 손잡았다…전주에 글로벌 투자 거점
주식·채권·대체투자까지 전방위 협력 확대
세계 최대 운용사와 지식·투자 플랫폼 교류
전주사무소 개소…금융 거점화 기대
국민연금공단이 세계 최대 자산운용사 블랙록과 전 자산군을 아우르는 전략적 제휴를 맺고 글로벌 투자 협력 확대에 나섰다. 전북 전주에 협력 거점도 마련되면서 금융 기능의 지역 확장 가능성에도 관심이 쏠린다.
국민연금은 23일 전북혁신도시 본부에서 블랙록과 전략적 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 특정 자산군이 아닌 주식·채권·멀티에셋·대체투자 등 전 자산군으로 협력 범위를 확대한 것이 특징이다. 국민연금이 글로벌 자산운용사와 전사 차원의 포괄적 파트너십을 구축한 사례로, 투자 전략 고도화와 리스크 관리 체계 강화가 기대된다.
블랙록은 2025년 말 기준 약 14조 달러(약 2경원)의 자산을 운용하는 세계 최대 자산운용사다. 국민연금과는 2007년부터 위탁운용 관계를 이어오고 있다.
양측은 이번 협약을 통해 글로벌 거시경제와 시장 동향, 자산배분 전략, 포트폴리오 구성, 리스크 관리 등 투자 전반에 걸친 지식 교류 체계를 구축할 계획이다. 투자 플랫폼과 인프라에 대한 협력도 단계적으로 확대한다.
이날 협약 체결에 이어 전주시 만성동에는 블랙록 전주사무소도 문을 열었다. 전주사무소는 양 기관 간 상시 협력과 교육·연수 프로그램 운영을 지원하는 거점 역할을 맡는다.
국민연금은 이번 협력을 계기로 글로벌 투자 네트워크를 강화하는 동시에 전주를 중심으로 한 금융 기능 확대에도 나설 방침이다.
김성주 국민연금 이사장은 “블랙록과의 협력은 투자 역량을 한 단계 끌어올리는 계기”라며 “전주가 글로벌 투자 논의의 거점으로 자리 잡을 수 있도록 하겠다”고 말했다.
블랙록 로버트 카피토 사장은 “국민연금과의 협력 관계를 더욱 강화하게 됐다”며 “전주를 기반으로 장기적 투자 협력에 기여할 것”이라고 밝혔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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