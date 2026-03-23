강원도, 현 청사 ‘공공기관·문화·관광 거점’ 활용
강원도청 신축 이전에 따라 남겨지는 현 청사가 사무공간, 문화, 관광 기능이 복합된 공간으로 활용된다.
김진태 강원지사는 23일 도청 브리핑룸에서 이 같은 내용이 담긴 현 도청사 및 부지 활용방안을 발표했다.
김 지사는 “근대문화관, 도 출자·출연기관, 공공기관 이전 등을 통해 1000명이 상주하고 하루 1300명의 방문객이 찾을 수 있도록 하겠다”며 “도청 상주 인원 1700명보다 더 많은 인원이 찾아와 지역 상권에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
본관은 도민 누구나 이용할 수 있는 문화, 전시 중심의 ‘근대문화관’으로 탈바꿈한다. 신관은 2028년 자치경찰제 이원화의 전면 시행에 발맞춰 350여명 규모의 가칭 ‘강원자치경찰청’을 배치할 계획이다.
제2별관은 춘천 전역에 분산된 도 출자·출연기관과 공공기관을 한 자리에 모으는 ‘강원 공공종합청사’로 조성해 행정 효율성을 높이기로 했다. 연간 1만2500여명의 교육생을 대상으로 한 강원도교통연수원을 설립해 지역 상권에 활력을 불어넣을 계획이다.
도의회는 강원기록원을 설립하고, 강원역사문화연구원을 이전 배치해 ‘강원 역사기록 박물관’으로 활용한다.
별관 건물은 철거된다. 그 자리에는 옛 춘천이궁과 조선시대 관아를 재현한다. 이궁 위쪽에는 ‘봉의 역사공원’을 조성한다.
도청 어린이집은 숲 체험장과 북카페를 갖춘 ‘어린이 창의 도서관’으로 활용한다. 봉의산 일대에는 춘천이궁과 봉의산성 등을 잇는 스토리텔링 중심의 ‘봉의산 문화 둘레길’을 조성해 관광 동선을 완성할 계획이다.
도는 강원연구원의 정책연구를 통해 세부 활용계획을 구체화할 예정이다. 신청사 이전 즉시 현 청사를 운영할 수 있도록 만반의 준비를 한다는 방침이다.
도청 신청사는 춘천시 동내면 고은리 일원에 들어선다. 10만㎡ 부지에 지하 2층, 지상 9층, 주차대수 1618대 규모로 조성된다. 올해 하반기 착공, 2029년 하반기 준공이 목표다. 착공식은 30일 열린다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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