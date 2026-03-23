“요즘은 공공임대주택도 에너지 효율 따져요”

제주개발공사, 제주시 화북동 주택 그린리모델링 완료

생산에너지가 사용에너지보다 많아 ‘제로에너지건축물’ 최고 등급 획득

전국 공공임대주택 최초

월 임대료 늘었지만 전기요금 걱정 없어

제주개발공사가 최근 그린리모델링을 완료한 제주시 화북동 공공임대주택 작업 현장 모습. (맨 위 왼쪽부터 시계 방향) 옥상과 발코니에 설치된 태양광 설비, 창문 외부차양장치, 단열재 보강 공사, 공기열 히트펌프, 옥상 단열재 시공, 기밀 테이프 시공 장면. 제주개발공사 제공

제주개발공사가 리모델링한 제주시 화북동의 한 공공임대주택이 전국 공공임대주택 가운데 처음으로 제로에너지건축물 최고 등급을 획득했다.



23일 제주개발공사에 따르면 지상 3층·연면적 326.88㎡ 규모로 총 3세대가 입주하는 ‘에코패밀리하우스’는 재생에너지 생산 시설과 에너지 효율 기술을 적용한 그린리모델링 방식으로 개축됐다.



발코니와 옥상에는 총 19.08㎾ 규모의 태양광 발전설비가 설치돼 연간 약 2만4000㎾h의 전기를 생산한다. 이는 4인 가구 7~8세대가 1년간 사용할 수 있는 양이다.



내부에는 열손실을 최소화하는 고기밀 창호와 기밀 테이프가 시공됐으며, 기존 보일러보다 에너지 비용을 크게 줄일 수 있는 공기열 히트펌프가 설치됐다. 히트펌프는 화석연료를 사용하지 않아 탄소 배출을 줄이는 친환경 난방 시스템이다.



전기 사용량을 자동으로 수집·전송하는 원격 검침 시스템, 100% 고효율 LED 전등, 대기전력 차단 콘센트, 외부차양장치 등도 도입됐다. 사물인터넷(IoT) 연동 홈오토 설비와 절수형 위생기구도 설치됐다.



한국건설생활환경시험연구원 평가 결과 해당 건물의 연간 단위면적당 1차 에너지 소요량은 -27.7㎾h/㎡·년으로 나타나, 제로에너지건축물 인증 등급 6가지 중 가장 높은 플러스(+) 등급을 받았다. 생산 에너지가 사용 에너지를 초과하는 운영이 가능하다는 의미다. 입주자들의 전기요금 부담이 획기적으로 줄어든다. 이번 리모델링비에는 총 10억원이 소요됐다.



입주는 제주도가 추진 중인 공동육아프로그램 ‘수눌음돌봄사업’ 참여 가구 가운데 다자녀 세대를 중심으로 선정되며, 오는 5월 진행될 예정이다. 임대료는 월 17만원에서 42만원 내외로 상향 조정됐다.



제주개발공사 관계자는 “이번 그린리모델링은 단순한 개보수를 넘어 노후 건축물이 나아가야 할 친환경 탄소중립의 표준 모델을 제시한 것으로 의미가 있다”며 “개발공사는 앞으로 추진하는 공공임대주택 리모델링 및 신축 사업에 친환경 기술들을 적용해 에너지 효율이 높은 주택을 공급해 나갈 계획”이라고 말했다.



제로에너지건축물 인증은 한국에너지공단이 신재생에너지를 활용해 에너지 소요량을 최소화한 녹색건축물에 대해 에너지자립률에 따라 등급을 부여하는 제도다. 이 주택은 1995년 준공됐으며, 제주개발공사가 2009년 매입해 임대주택으로 활용해왔다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 제주개발공사가 리모델링한 제주시 화북동의 한 공공임대주택이 전국 공공임대주택 가운데 처음으로 제로에너지건축물 최고 등급을 획득했다.발코니와 옥상에는 총 19.08㎾ 규모의 태양광 발전설비가 설치돼 연간 약 2만4000㎾h의 전기를 생산한다. 이는 4인 가구 7~8세대가 1년간 사용할 수 있는 양이다.내부에는 열손실을 최소화하는 고기밀 창호와 기밀 테이프가 시공됐으며, 기존 보일러보다 에너지 비용을 크게 줄일 수 있는 공기열 히트펌프가 설치됐다. 히트펌프는 화석연료를 사용하지 않아 탄소 배출을 줄이는 친환경 난방 시스템이다.전기 사용량을 자동으로 수집·전송하는 원격 검침 시스템, 100% 고효율 LED 전등, 대기전력 차단 콘센트, 외부차양장치 등도 도입됐다. 사물인터넷(IoT) 연동 홈오토 설비와 절수형 위생기구도 설치됐다.한국건설생활환경시험연구원 평가 결과 해당 건물의 연간 단위면적당 1차 에너지 소요량은 -27.7㎾h/㎡·년으로 나타나, 제로에너지건축물 인증 등급 6가지 중 가장 높은 플러스(+) 등급을 받았다. 생산 에너지가 사용 에너지를 초과하는 운영이 가능하다는 의미다. 입주자들의 전기요금 부담이 획기적으로 줄어든다. 이번 리모델링비에는 총 10억원이 소요됐다.입주는 제주도가 추진 중인 공동육아프로그램 ‘수눌음돌봄사업’ 참여 가구 가운데 다자녀 세대를 중심으로 선정되며, 오는 5월 진행될 예정이다. 임대료는 월 17만원에서 42만원 내외로 상향 조정됐다.제주개발공사 관계자는 “이번 그린리모델링은 단순한 개보수를 넘어 노후 건축물이 나아가야 할 친환경 탄소중립의 표준 모델을 제시한 것으로 의미가 있다”며 “개발공사는 앞으로 추진하는 공공임대주택 리모델링 및 신축 사업에 친환경 기술들을 적용해 에너지 효율이 높은 주택을 공급해 나갈 계획”이라고 말했다.제로에너지건축물 인증은 한국에너지공단이 신재생에너지를 활용해 에너지 소요량을 최소화한 녹색건축물에 대해 에너지자립률에 따라 등급을 부여하는 제도다. 이 주택은 1995년 준공됐으며, 제주개발공사가 2009년 매입해 임대주택으로 활용해왔다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지