포항형 의료·요양 통합돌봄 본격 출범…지역 중심 돌봄체계로 전환
경북 포항시는 23일 시청 대회의실에서 ‘의료·요양 통합돌봄 출범식’을 열고 지역 중심 통합돌봄 체계 구축에 본격 나섰다.
시에 따르면 이번 출범은 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행에 맞춰 추진된 것으로, 기존의 분절적 돌봄 서비스를 통합해 지역사회 중심으로 연계하는 새로운 돌봄체계 구축을 의미한다.
출범식에서는 통합돌봄 추진 경과보고와 비전 선포, 관계기관 협력 퍼포먼스 등이 진행되며 ‘포항형 통합돌봄’의 출발을 공식화했다.
시는 이번 사업을 통해 읍면동, 보건소, 의료·요양·복지기관 간 협력 체계를 강화하고 퇴원 환자 지역사회 연계, 방문 의료, 재가요양, 일상 돌봄 등 현장 중심 서비스를 확대할 계획이다.
또 지역사회 협력체계를 기반으로 돌봄 공백과 서비스 중복을 줄이고, 시민이 체감할 수 있는 통합돌봄 환경을 조성해 나간다는 방침이다.
시는 앞서 2024년부터 노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업에 참여하며 포항시의사회, 내집에서의원, 나눔과돌봄사회서비스센터, 퇴원환자 협력병원 5곳, 노인맞춤돌봄기관, 종합사회복지관, 지역자활센터 등과 협력해 기반을 마련해 왔다.
장상길 포항시장 권한대행은 “시민이 살던 곳에서 존엄하고 건강하게 살아갈 수 있도록 의료·요양·복지 자원을 유기적으로 연계해 현장에서 체감할 수 있는 통합돌봄을 실현하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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