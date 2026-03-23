울산 학성공원에 400년 전 ‘물길’ 다시 흐른다

태화강~학성공원 잇는 순환 수로 복원… 수상택시 띄워 관광 명소화



민간 주도 특혜 우려에는 “철저한 제도적 장치 마련” 강조



울산시가 400년 전 수상 교통의 요충지였던 학성공원 일대의 물길을 복원해 원도심 재생과 관광 활성화에 나선다.



특히 규제를 대폭 완화한 ‘도시혁신구역’ 제도를 활용해 수천억원의 사업비를 전액 민간 공공기여로 충당하는 파격적인 모델이 적용될 전망이다.



울산시는 학성공원과 태화강을 연결하는 ‘학성공원 물길복원 사업’에 대한 타당성 검토와 기본계획 수립을 완료했다고 23일 밝혔다.



시는 오는 2027년 사업 구역 지정을 시작으로 2034년 본 공사에 착수, 2039년 최종 준공한다는 로드맵을 확정했다.



이번 사업은 학성공원 주변을 360도 회전하는 순환 수로와 태화강을 잇는 연결 수로를 복원해 단절된 도심 수변축을 되살리는 프로젝트다.



용역 결과에 따르면 향후 수상택시 등 뱃길 운항이 가능하도록 수로 폭 10m, 수심 1.8m가 확보된다.



수질 악화와 건천화를 방지하기 위해 태화강에 별도의 집수정을 설치, 하루 3만 7000t의 강물을 상시 공급한다.



이를 통해 초당 0.1~0.2m의 일정한 유속을 유지함으로써 사계절 내내 쾌적한 수변 환경을 제공한다는 방침이다.



총사업비 6720억원에 달하는 대규모 예산은 민간 주도의 도시개발사업과 연계해 확보한다.



울산시는 토지 용도와 용적률 제한을 대폭 완화하는 일명 ‘도시혁신구역(화이트존)’ 제도를 도입하기로 했다.



이를 통해 확보되는 공공 기여금은 약 7298억원으로 추산된다. 이는 전체 사업비를 상회하는 규모로, 공사 기간 중 물가 상승 등 변동성에도 안정적인 대응이 가능하다.



시 예산 투입은 최소화하면서 민간의 개발 이익을 시민의 공간으로 환원하는 셈이다.



하지만 과감한 규제 완화에 따른 우려의 목소리도 적지 않다. 부동산 경기 침체가 장기화될 경우 민간 사업자 유치가 어려워질 수 있고, 본 공사 착공 시점인 2034년 전후로 시장이 냉각되면 사업 자체가 표류할 위험이 있기 때문이다. 또한 과도한 특혜를 주는 것 아니냐는 비판도 넘어야 할 산이다.



이러한 지적에 대해 김두겸 울산시장은 “철저한 타당성 검토와 정교한 공공기여 산정 기준을 통해 사업의 투명성을 확실히 확보하겠다”며 “민간 개발의 이익이 소수 업자가 아닌 시민들에게 온전히 돌아갈 수 있도록 강력한 제도적 장치를 마련하겠다”고 강조 했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 울산시가 400년 전 수상 교통의 요충지였던 학성공원 일대의 물길을 복원해 원도심 재생과 관광 활성화에 나선다.특히 규제를 대폭 완화한 ‘도시혁신구역’ 제도를 활용해 수천억원의 사업비를 전액 민간 공공기여로 충당하는 파격적인 모델이 적용될 전망이다.울산시는 학성공원과 태화강을 연결하는 ‘학성공원 물길복원 사업’에 대한 타당성 검토와 기본계획 수립을 완료했다고 23일 밝혔다.시는 오는 2027년 사업 구역 지정을 시작으로 2034년 본 공사에 착수, 2039년 최종 준공한다는 로드맵을 확정했다.이번 사업은 학성공원 주변을 360도 회전하는 순환 수로와 태화강을 잇는 연결 수로를 복원해 단절된 도심 수변축을 되살리는 프로젝트다.용역 결과에 따르면 향후 수상택시 등 뱃길 운항이 가능하도록 수로 폭 10m, 수심 1.8m가 확보된다.수질 악화와 건천화를 방지하기 위해 태화강에 별도의 집수정을 설치, 하루 3만 7000t의 강물을 상시 공급한다.이를 통해 초당 0.1~0.2m의 일정한 유속을 유지함으로써 사계절 내내 쾌적한 수변 환경을 제공한다는 방침이다.총사업비 6720억원에 달하는 대규모 예산은 민간 주도의 도시개발사업과 연계해 확보한다.울산시는 토지 용도와 용적률 제한을 대폭 완화하는 일명 ‘도시혁신구역(화이트존)’ 제도를 도입하기로 했다.이를 통해 확보되는 공공 기여금은 약 7298억원으로 추산된다. 이는 전체 사업비를 상회하는 규모로, 공사 기간 중 물가 상승 등 변동성에도 안정적인 대응이 가능하다.시 예산 투입은 최소화하면서 민간의 개발 이익을 시민의 공간으로 환원하는 셈이다.하지만 과감한 규제 완화에 따른 우려의 목소리도 적지 않다. 부동산 경기 침체가 장기화될 경우 민간 사업자 유치가 어려워질 수 있고, 본 공사 착공 시점인 2034년 전후로 시장이 냉각되면 사업 자체가 표류할 위험이 있기 때문이다. 또한 과도한 특혜를 주는 것 아니냐는 비판도 넘어야 할 산이다.이러한 지적에 대해 김두겸 울산시장은 “철저한 타당성 검토와 정교한 공공기여 산정 기준을 통해 사업의 투명성을 확실히 확보하겠다”며 “민간 개발의 이익이 소수 업자가 아닌 시민들에게 온전히 돌아갈 수 있도록 강력한 제도적 장치를 마련하겠다”고 강조 했다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지