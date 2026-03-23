제조 AI 스타트업 연합 ‘엑스모스’ 컨소시엄 출범

코드프레소 대표 이동훈 “글로벌 시장 진입 속도 높이겠다”

엑스모스, AI·제조 스타트업 참여로 경쟁력 강화 목표

글로벌 투자사 포함, 북미·동남아 시장 진출 계획 발표

AXMOS 컨소시엄 6개 참여사 왼쪽부터 코드프레소 이동훈 대표 트랜스링크 인베스트먼트 박희덕대표, 드림에이스 한윤호 본부장 윌트벤처빌더 원대로대표, , 브리 정요천 대표, , 팝업스튜디오 이병일 대외협력 리드

인공지능(AI) 분야 스타트업과 투자사 등 6개 기업이 제조업 경쟁력 강화를 위해 손을 잡았다. 이들은 제조업에 AI 운영(OS) 역량을 결합한 ‘제조 AI 컨소시엄’ 엑스모스(AXMOS)를 출범하고 글로벌 시장 공략에 나섰다.

지난 20일 서울 테헤란로 코드프레소 본사에서 열린 행사에서 참여 기업들은 협업을 통한 공동 지식재산권(IP) 확보를 포함한 업무협약(MoA)을 체결했다. 선언에 그치지 않고 기술과 경험을 공유해 실질적인 성과를 내겠다는 취지다.

컨소시엄에는 코드프레소를 비롯해 팝업스튜디오, 드림에이스, 브리 등 AI 및 제조 분야 스타트업과 글로벌 투자사가 참여했다. 코드프레소는 B2B 네트워크와 AI 전환 서비스(AX MSP)를 지원하고, 팝업스튜디오는 AI 프레임워크와 핵심 기술 개발을 맡는다. 드림에이스는 제조 현장 테스트베드 운영을, 브리는 AI 기반 업무 자동화 설계를 담당한다.

글로벌 진출을 위해 싱가포르 윌트 벤처 빌더와 트랜스링크 인베스트먼트도 협력에 참여해 해외 네트워크와 투자 전략을 지원한다.

참여 기업들은 공동 특허 출원과 함께 북미와 동남아 시장 진출을 추진할 계획이다. 올해 하반기 ‘NEXT AI’ 행사와 2027년 CES, MODEX 등 글로벌 전시회에도 공동 참가한다.

이동훈 코드프레소 대표는 “스타트업 간 협력을 통해 K-스타트업의 글로벌 경쟁력과 시장 진입 속도를 높이겠다”고 말했다.



서영희 기자 finalcut02@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사진부 서영희 기자 finalcut02@kmib.co.kr 90 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 인공지능(AI) 분야 스타트업과 투자사 등 6개 기업이 제조업 경쟁력 강화를 위해 손을 잡았다. 이들은 제조업에 AI 운영(OS) 역량을 결합한 ‘제조 AI 컨소시엄’ 엑스모스(AXMOS)를 출범하고 글로벌 시장 공략에 나섰다.지난 20일 서울 테헤란로 코드프레소 본사에서 열린 행사에서 참여 기업들은 협업을 통한 공동 지식재산권(IP) 확보를 포함한 업무협약(MoA)을 체결했다. 선언에 그치지 않고 기술과 경험을 공유해 실질적인 성과를 내겠다는 취지다.컨소시엄에는 코드프레소를 비롯해 팝업스튜디오, 드림에이스, 브리 등 AI 및 제조 분야 스타트업과 글로벌 투자사가 참여했다. 코드프레소는 B2B 네트워크와 AI 전환 서비스(AX MSP)를 지원하고, 팝업스튜디오는 AI 프레임워크와 핵심 기술 개발을 맡는다. 드림에이스는 제조 현장 테스트베드 운영을, 브리는 AI 기반 업무 자동화 설계를 담당한다.글로벌 진출을 위해 싱가포르 윌트 벤처 빌더와 트랜스링크 인베스트먼트도 협력에 참여해 해외 네트워크와 투자 전략을 지원한다.참여 기업들은 공동 특허 출원과 함께 북미와 동남아 시장 진출을 추진할 계획이다. 올해 하반기 ‘NEXT AI’ 행사와 2027년 CES, MODEX 등 글로벌 전시회에도 공동 참가한다.이동훈 코드프레소 대표는 “스타트업 간 협력을 통해 K-스타트업의 글로벌 경쟁력과 시장 진입 속도를 높이겠다”고 말했다.서영희 기자 finalcut02@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지