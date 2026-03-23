경주페이, 카카오페이와 연동…스마트폰 간편결제 확대
경북 경주시는 23일부터 지역화폐 ‘경주페이’의 결제 편의성을 높이기 위해 카카오페이 간편결제 서비스를 시행한다고 밝혔다.
이번 서비스 도입으로 경주페이 이용자는 기존 KB페이에 더해 카카오페이를 통한 모바일 결제도 이용할 수 있다.
사용자는 카카오페이 앱에서 ‘결제수단 관리’ 메뉴의 ‘카드 등록하기’를 선택해 경주페이를 등록한 뒤, 가맹점에서 QR코드나 바코드를 스캔하거나 제시하는 방식으로 간편하게 결제할 수 있다.
특히 이번 연동을 통해 그간 중단됐던 삼성페이 기반의 모바일 결제 서비스가 카카오페이를 매개로 사실상 대체 가능해져, 지갑 없이도 스마트폰만으로 결제가 가능한 환경이 조성됐다.
다만 카카오페이에 등록된 경주페이는 매장 내 오프라인 결제만 지원하며 온라인 결제는 불가능하다.
시는 이번 서비스 확대를 통해 지역화폐 이용률을 높이고 시민들의 결제 선택권을 넓힐 수 있을 것으로 기대한다.
이동수 경주시 경제산업국장은 “모바일 중심의 소비 환경 변화에 맞춰 시민들이 보다 편리하게 경주페이를 사용할 수 있도록 결제 방식을 확대했다”며 “앞으로도 다양한 결제 수단을 도입해 이용 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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