“치가 떨린다”…조국, SBS 노조 향해 작심비판

조국혁신당 조국 대표가 23일 국회 본청 앞 정치개혁 천막 농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령은 ‘좌표 찍기’와 허위 보도로 조리돌림당한 대표적 희생자”라며 “

SBS 노조를 향해 “성역 없는 취재와 보도는 중요하지만 언론 스스로 성역이 될 수 없다”고 했다. 그러면서 “

잘못이 있으면 바로잡아야 한다. 권리만 주장하고 책임은 나 몰라라 하면 책임은 강제될 것”이라고 말했다.

앞서 이 대통령은 자신의 조폭 연루설을 주장한 장영하씨의 유죄가 확정되자 해당 의혹을 보도한 SBS ‘그것이 알고 싶다’

에 사과를 요구했다. 제작진은 곧바로 사과의 뜻을 밝혔으나,

SBS 노조는 ‘반민주적 언론 길들이기 중단을 촉구한다’고 반발했다.