“치가 떨린다”…조국, SBS 노조 향해 작심비판
조국혁신당 조국 대표가 23일 SBS 노동조합이 최근 이재명 대통령의 ‘조폭 연루 의혹’ 보도 사과 요구에 반발한 것과 관련, “유사한 공격을 당한 저로서는 동병상련에 치가 떨린다”고 말했다.
조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령은 ‘좌표 찍기’와 허위 보도로 조리돌림당한 대표적 희생자”라며 “오보를 사과하라는 게 언론 탄압이냐”고 강하게 비판했다.
조 대표는 SBS 노조를 향해 “성역 없는 취재와 보도는 중요하지만 언론 스스로 성역이 될 수 없다”고 했다. 그러면서 “잘못이 있으면 바로잡아야 한다. 권리만 주장하고 책임은 나 몰라라 하면 책임은 강제될 것”이라고 말했다.
앞서 이 대통령은 자신의 조폭 연루설을 주장한 장영하씨의 유죄가 확정되자 해당 의혹을 보도한 SBS ‘그것이 알고 싶다’에 사과를 요구했다. 제작진은 곧바로 사과의 뜻을 밝혔으나, SBS 노조는 ‘반민주적 언론 길들이기 중단을 촉구한다’고 반발했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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