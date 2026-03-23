에어부산 여객기 방콕서 15시간 지연된 까닭은?
태국 방콕발 부산행 에어부산 여객기가 현지에서 발생한 승무원 교통사고로 인해 15시간가량 출발이 지연되는 사태가 발생했다.
23일 항공업계에 따르면 당초 한국시간으로 이날 오전 0시55분 방콕 수완나품 국제공항을 떠나 부산으로 향할 예정이었던 에어부산 BX726편 여객기의 이륙이 장시간 지연됐다. 당시 이 여객기에는 승객 231명이 탑승할 예정이었다.
이륙 지연 사태는 승무원들이 호텔에서 공항으로 이동하던 중 탑승한 버스가 교통사고를 당하면서 빚어졌다.
이 과정에서 일부 승객은 항공사 측의 사전 안내가 미흡해 늦은 밤 공항에서 장시간 불편을 겪어야 했다며 강한 불만을 제기하기도 했다.
에어부산 관계자는 “승무원이 공항 이동 과정에서 발생한 갑작스러운 사고로, 관련 상황 파악과 운항 검토 과정에서 다소 시간이 소요됐다”고 해명하며 “현재는 승객들을 호텔로 안내한 상황”이라고 밝혔다.
한편 에어부산 측은 대체 승무원을 현지에 투입해 한국시간으로 이날 오후 3시50분쯤 해당 여객기를 출발시킬 계획이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사