에프앤가이드-보난자랩, 디지털자산 분류 체계 공개
금융정보업체 에프앤가이드와 디지털자산 데이터 분석 기업 보난자랩이 국내 디지털자산 시장을 대상으로 한 디지털자산 분류 체계(K-DACS·Korean Digital Asset Classification Standard, 디지털자산 분류 체계)를 공동 발표했다고 23일 밝혔다.
이번 분류 체계는 급속도로 확장되는 디지털자산 시장에서 정보 비대칭을 해소하고 투자자를 보호하기 위해 마련됐다. 한양대 강형구 교수와 서울대 이종섭 교수, 햅톤 서문규 대표, 법무법인 광장 한서희 변호사로 구성된 자문위원회의 검토를 거쳤다. 금융투자업계의 상품 개발, 리서치, 리스크 관리 기반 지표로도 활용될 것으로 기대된다.
양사는 시장 변화와 글로벌 동향을 반영해 본 체계를 정기 또는 수시 업데이트할 계획이다. 또 이번 발표를 시작으로 디지털자산 시장의 투명성 제고를 위한 다양한 사업을 단계적으로 추진한다는 계획이다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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