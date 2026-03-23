에프앤가이드-보난자랩, 디지털자산 분류 체계 공개

강형구 한양대 교수가 디지털자산 분류 체계에 대한 총평을 하고 있다. 에프앤가이드 제공

금융정보업체 에프앤가이드와 디지털자산 데이터 분석 기업 보난자랩이 국내 디지털자산 시장을 대상으로 한 디지털자산 분류 체계(K-DACS·Korean Digital Asset Classification Standard, 디지털자산 분류 체계)를 공동 발표했다고 23일 밝혔다.