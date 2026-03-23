LIV골프 이태훈, KPGA투어 우리금융 챔피언십 출전…PGA 임성재·DP월드투어 이정환과 우승 경쟁
내달 23일 경기 파주시 서원밸리CC서 개막
LIV골프에서 활동중인 이태훈(36)이 오는 4월 23일부터 나흘간 경기도 파주시 서원밸리에서 열리는 KPGA투어 2026 우리금융 챔피언십(총상금 15억 원)에 출전한다.
이태훈은 지난 15일 싱가포르 센토사GC에서 열린 LIV골프 대회에서 브라이슨 디섐보(미국)와 연장 승부 끝에 아쉽게 준우승에 그쳤다. 이태훈은 작년 12월 LIV골프 프로모션에서 1위로 통과, 와일드 카드로 현재 활약중이다.
이태훈은 우리금융그룹의 후원을 받고 있다. 작년 이 대회 우승자로 대회 2연패에 도전한다.
이태훈의 출전으로 올해 대회는 미국프로골프(PGA)투어서 활동중인 임성재, DP월드투어로 진출한 이정환까지 글로벌 투어에서 활약하고 있는 KPGA투어 출신 정상의 선수들이 수준 높은 경기를 펼치게 됐다.
우리금융그룹은 오는 23일부터 우리은행 우리WON뱅킹을 시작으로 동양생명, 우리카드, 우리투자증권, ABL생명 등 그룹사 앱을 통해 대회 갤러리 티켓 증정 이벤트를 순차적으로 진행한다.
이벤트 관련 자세한 내용은 우리WON뱅킹 앱 ‘혜택 ▷ 진행 중인 이벤트 ▷ [골프팬 주목] 2026 우리금융 챔피언십’ 메뉴에서 확인할 수 있다.
우리금융그룹 브랜드전략부 이재혁 차장은 “이태훈 선수의 LIV 준우승은 의미 있는 성과”라며 “대회 준비에도 만전을 기해 골프 팬들에게 수준 높은 경기를 선보일 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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