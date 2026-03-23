LIV골프 이태훈, KPGA투어 우리금융 챔피언십 출전…PGA 임성재·DP월드투어 이정환과 우승 경쟁

내달 23일 경기 파주시 서원밸리CC서 개막

내달 23일부터 경기도 파주시 서원밸리CC에서 개막하는 KPGA투어 우리금융 챔피언십 공식 포스터. 대회조직위

이태훈은 우리금융그룹의 후원을 받고 있다. 작년 이 대회 우승자로 대회 2연패에 도전한다.

이태훈의 출전으로 올해 대회는 미국프로골프(PGA)투어서 활동중인 임성재, DP월드투어로 진출한 이정환까지 글로벌 투어에서 활약하고 있는 KPGA투어 출신 정상의 선수들이 수준 높은 경기를 펼치게 됐다.