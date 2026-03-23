고양시, 주거·돌봄·청년 정책 연계…출산율 반등 이어가

맞춤형 정책으로 ‘아이 키우기 좋은 도시’ 도약

고양시 2026년 다자녀 유공자 포상. 고양시 제공

경기 고양시가 주거 안정과 돌봄, 청년 정책을 결합한 맞춤형 출산·양육 지원으로 출산율 반등 흐름을 이어가고 있다.



고양시는 출산·양육 부담을 줄이기 위해 관련 예산을 전년보다 24억원 증액한 231억원으로 편성하고, 시민 체감도가 높은 정책을 강화한다고 23일 밝혔다.



시의 이 같은 정책 효과로 지난해 출생아 수는 전년 대비 3.5% 증가했으며, 올해 2월 기준 출산 지원금 신청자도 전년 동기 대비 14% 늘었다. 합계출산율 역시 감소세를 멈추고 2024년 0.724명, 2025년 0.75명(잠정치)으로 반등했다.



주거 안정 정책의 핵심인 ‘출산가구 전월세 자금 대출이자 지원사업’은 올해 1499건이 신청되며 높은 호응을 얻고 있다. 무주택 출산 가구를 대상으로 연간 최대 100만원의 대출이자를 지원하는 이 사업은 2021년 시행 이후 2025년까지 총 4431가구가 혜택을 받았다. 올해부터는 자격 요건을 완화해 일정 기간 내 조건을 충족하면 재신청이 가능하도록 개선했다.

고양시-고양동부새마을금고 출생축하 아기통장 발급 지원사업 협약식. 고양시 제공

돌봄 지원도 확대됐다. 맞벌이 가구 아이돌봄 지원 기준을 기준중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 넓혀 중산층까지 지원 대상을 확대했으며, 한부모·조손 가구에 대한 돌봄 시간도 연 960시간에서 1080시간으로 늘렸다. 또한 다섯 자녀 이상 가정을 대상으로 한 ‘다자녀 유공자 포상’을 정례화해 출산 친화적 사회 분위기 조성에도 나서고 있다.



청년 정책과 민관 협력도 병행하고 있다. 고양시농협과 고양동부새마을금고 등과 함께 운영 중인 청년 네트워킹 프로그램 ‘청춘톡톡’을 통해 청년 간 교류와 관계 형성을 지원하고 있으며, 출생아 명의 통장 개설 시 축하금 10만원을 지원하는 ‘아기통장 발급 지원사업’도 꾸준한 참여를 이어가고 있다. 이 사업은 지난해 말 기준 3500명 이상이 참여했다.



시는 앞으로도 주거, 돌봄, 청년 정책을 유기적으로 연계해 출산과 양육 부담을 줄이고, 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 인구정책을 확대해 나갈 계획이다.



이동환 고양시장은 “시민들이 양육 부담에서 벗어나 아이를 키우는 기쁨을 누릴 수 있도록 다양한 출산·양육 정책을 지원하고 있다”며 “주거 안정과 돌봄 강화, 청년 정책을 유기적으로 연결해 지속 가능한 출산 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 고양시가 주거 안정과 돌봄, 청년 정책을 결합한 맞춤형 출산·양육 지원으로 출산율 반등 흐름을 이어가고 있다.고양시는 출산·양육 부담을 줄이기 위해 관련 예산을 전년보다 24억원 증액한 231억원으로 편성하고, 시민 체감도가 높은 정책을 강화한다고 23일 밝혔다.시의 이 같은 정책 효과로 지난해 출생아 수는 전년 대비 3.5% 증가했으며, 올해 2월 기준 출산 지원금 신청자도 전년 동기 대비 14% 늘었다. 합계출산율 역시 감소세를 멈추고 2024년 0.724명, 2025년 0.75명(잠정치)으로 반등했다.주거 안정 정책의 핵심인 ‘출산가구 전월세 자금 대출이자 지원사업’은 올해 1499건이 신청되며 높은 호응을 얻고 있다. 무주택 출산 가구를 대상으로 연간 최대 100만원의 대출이자를 지원하는 이 사업은 2021년 시행 이후 2025년까지 총 4431가구가 혜택을 받았다. 올해부터는 자격 요건을 완화해 일정 기간 내 조건을 충족하면 재신청이 가능하도록 개선했다.돌봄 지원도 확대됐다. 맞벌이 가구 아이돌봄 지원 기준을 기준중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 넓혀 중산층까지 지원 대상을 확대했으며, 한부모·조손 가구에 대한 돌봄 시간도 연 960시간에서 1080시간으로 늘렸다. 또한 다섯 자녀 이상 가정을 대상으로 한 ‘다자녀 유공자 포상’을 정례화해 출산 친화적 사회 분위기 조성에도 나서고 있다.청년 정책과 민관 협력도 병행하고 있다. 고양시농협과 고양동부새마을금고 등과 함께 운영 중인 청년 네트워킹 프로그램 ‘청춘톡톡’을 통해 청년 간 교류와 관계 형성을 지원하고 있으며, 출생아 명의 통장 개설 시 축하금 10만원을 지원하는 ‘아기통장 발급 지원사업’도 꾸준한 참여를 이어가고 있다. 이 사업은 지난해 말 기준 3500명 이상이 참여했다.시는 앞으로도 주거, 돌봄, 청년 정책을 유기적으로 연계해 출산과 양육 부담을 줄이고, 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 인구정책을 확대해 나갈 계획이다.이동환 고양시장은 “시민들이 양육 부담에서 벗어나 아이를 키우는 기쁨을 누릴 수 있도록 다양한 출산·양육 정책을 지원하고 있다”며 “주거 안정과 돌봄 강화, 청년 정책을 유기적으로 연결해 지속 가능한 출산 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지