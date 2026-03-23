강아지와 묻고 싶은 말 1위는 “너 지금 행복하니?”

피앰아이, ‘국제 강아지의 날’ 맞아 설문조사 결과 공개

전국 만 19~59세 남녀 2733명을 대상으로 진행됐다.

유기 행위 처벌 강화’(25.1%) ‘반려동물 등록 관리 강화’(19.8%) ‘보호시설 및 구조 시스템 강화’(11.1%) ‘입양 문화 확대’(10.0%) 순이었다.

한국 사회 ‘

펫티켓(반려동물 동반 시 지켜야 할 사회적 예절)’ 수준에 대한 평가는 팽팽하게 엇갈렸다. ‘부족하다’는 응답(38.9%)도 많았지만 ‘잘 지켜지고 있다’(34.5%)는 답변도 적지 않았다.

PMI 관계자는 “이번 조사를 통해 반려견에 대한 인식이 ‘책임’과 ‘관계’ 중심으로 변화하고 있는 흐름을 확인할 수 있었다”며 “국제 강아지의 날을 계기로 반려 문화에 대한 사회적 논의가 더욱 확대되기를 기대한다”고 말했다.