“노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래

더불어민주당 정청래 대표가 23일 경남 김해에 있는 노무현 전 대통령 묘역을 참배하면서 눈물을 흘리고 있다. 연합뉴스

23일, 경남 김해

노무현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 주재한 회의였다.

검찰개혁을 입에 올릴 때마다 노무현 대통령님을 생각한다”며 “조금 전 묘역을 찾아 인사를 올릴 때 홀로 외로운 싸움을 감당해야 했던 대통령님께 죄송한 마음과 함께 이제는 걱정 없이 편히 쉬시라는 말씀을 전했다”고 말했다. 그러면서

“

윤석열 정권 정치검찰이 자행한 조작 기소의 진상을 국정조사를 통해 낱낱이 밝히고 진실을 바로잡는 것 또한 우리의 과제”

라고 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표가 23일 노뮤현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 작성한 방명록. 연합뉴스

정 대표는 이날 노 전 대통령 묘역을 참배했을 때 헌화와 분향을 한 뒤 눈물을 훔치기도 했다. 방명록에는 “노짱님… 꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았습니다. 어느새 더 많은 노무현이 피어났습니다”라고 적었다.

노 전 대통령 부인 권양숙 여사는 정 대표에게 “

검찰개혁을 완수하는 데 수고 많았다. 자꾸 눈물이 나네요. (정청래) 대표님을 안아보고 싶다. 좀 뭉클하네요”라고 말한 것으로 전해졌다.