시사 전체기사

김수민 “김영환 충북지사 가처분 인용되면 후보 사퇴”

입력:2026-03-23 12:13
수정:2026-03-23 12:23
공유하기
글자 크기 조정

사전 내정설 부인


김수민 전 충북도 정무부지사는 23일 “김영환 지사의 가처분이 인용될 경우 당연히 후보직에서 사퇴하고 지사님의 선거를 도울 것이다”고 말했다.

김 전 부지사는 이날 도청에서 기자들과 만나 “(김 지사가) 컷오프 안됐으면 출마하지 않았을 것”이라며 “충북에서 건강한 보수를 보여줄 수 있는 선거가 되기를 희망하는 마음에서 어려운 선택을 한 것”이라고 전했다.

김 전 부지사는 “도민들의 먹고사는 문제를 말하지 않는 그리고 말하지 못하는 선거를 치른다면 이게 과연 옳은 일인가라는 생각을 했다”며 “국민들이 사랑했던 보수의 모습을 선명하게 드러낼 수 있는 후보가 아니라면 국민의힘이 이번 지방선거를 치르는데 어떤 의미를 충북에 남길 수 있는가라는 고민을 했다”고 밝혔다.

김 전 부지사는 사전 내정설에 대해 “(김 지사)컷오프 직후에 (국민의힘)지도부와 통화를 한 적이 없고 이정현 공관위원장과도 통화한 바가 없다”며 “컷오프라는 예상하지 못했던 이벤트가 이뤄지고 추가 접수 공모해야 되는 상황 속에서 여러 고민들이 있었던 건 사실”이라고 부인했다.

그러면서 김 전 부지사는 “특정한 과정과 특정한 내용의 공천의 방식을 지도부나 공관위에 전혀 요구한 바가 없다”며 “(공관위가) 어떠한 내용으로 경선의 규칙을 만들더라도 따르겠다고 말씀드린 바 있다“고 강조했다.

서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 이날 오전 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 컷오프 결정 효력정지 가처분 신청에 대한 심문을 진행한다. 김 지사는 휴가를 내고 법정에 출석해 컷오프 결정의 부당함을 호소한다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍성헌 기자
사회2부
홍성헌 기자
167
충북 소식을 전합니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래
코스피 5500선 붕괴, 환율 1500원 돌파…시장 ‘패닉’
“히틀러 벙커처럼 죽을 것” VS “망상에서 나온 협박”
흰 우유 점점 안 마신다… 값싼 수입 멸균우유에 타격도
“BTS 컴백했는데…” 하이브 주가, 장 초반부터 급락
유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중
“이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플
트럼프 ‘초토화’ 발언… 이란 “눈에는 눈” 초강경 맞불
국민일보 신문구독