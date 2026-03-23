김수민 “김영환 충북지사 가처분 인용되면 후보 사퇴”
사전 내정설 부인
김수민 전 충북도 정무부지사는 23일 “김영환 지사의 가처분이 인용될 경우 당연히 후보직에서 사퇴하고 지사님의 선거를 도울 것이다”고 말했다.
김 전 부지사는 이날 도청에서 기자들과 만나 “(김 지사가) 컷오프 안됐으면 출마하지 않았을 것”이라며 “충북에서 건강한 보수를 보여줄 수 있는 선거가 되기를 희망하는 마음에서 어려운 선택을 한 것”이라고 전했다.
김 전 부지사는 “도민들의 먹고사는 문제를 말하지 않는 그리고 말하지 못하는 선거를 치른다면 이게 과연 옳은 일인가라는 생각을 했다”며 “국민들이 사랑했던 보수의 모습을 선명하게 드러낼 수 있는 후보가 아니라면 국민의힘이 이번 지방선거를 치르는데 어떤 의미를 충북에 남길 수 있는가라는 고민을 했다”고 밝혔다.
김 전 부지사는 사전 내정설에 대해 “(김 지사)컷오프 직후에 (국민의힘)지도부와 통화를 한 적이 없고 이정현 공관위원장과도 통화한 바가 없다”며 “컷오프라는 예상하지 못했던 이벤트가 이뤄지고 추가 접수 공모해야 되는 상황 속에서 여러 고민들이 있었던 건 사실”이라고 부인했다.
그러면서 김 전 부지사는 “특정한 과정과 특정한 내용의 공천의 방식을 지도부나 공관위에 전혀 요구한 바가 없다”며 “(공관위가) 어떠한 내용으로 경선의 규칙을 만들더라도 따르겠다고 말씀드린 바 있다“고 강조했다.
서울남부지법 민사합의51부(권성수 수석부장판사)는 이날 오전 김 지사가 국민의힘을 상대로 낸 컷오프 결정 효력정지 가처분 신청에 대한 심문을 진행한다. 김 지사는 휴가를 내고 법정에 출석해 컷오프 결정의 부당함을 호소한다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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