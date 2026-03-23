무너지면 어떡하나…선거사무소 옥상 철제 구조물 논란
김병내 광주 남구청장 예비후보 측
구조물 세운 뒤 대형 현수막 내걸어
불법 논란도…“행정지도에 따를 것”
3선 도전에 나선 김병내 광주 남구청장 예비후보 선거사무소 옥상에 설치된 대형 철제 구조물이 논란이다. 강풍에 취약한 구조여서 안전사고가 우려되는 데다 사실상 옥상간판 형태여서 현행법 위반 논란도 불거졌다.
23일 국민일보 취재를 종합하면 김 예비후보 측은 최근 광주 남구 백운동 일대 3층 건물에 선거사무소를 차리고 본격적인 민주당 경선 레이스에 돌입했다.
문제는 이 건물 옥상에 김 예비후보의 출마를 알리는 대형 현수막 2개를 내걸기 위해 높이 4m 이상 철제 구조물이 세워졌다는 점이다. 대형 현수막이 펼쳐져 강풍에 취약한 구조인데, 철제 파이프를 이어 만든 이 구조물의 경우 별도의 안전진단 없이 세워져 안전사고 우려가 제기되고 있다.
실제로 지난 2020년 3월 경기도 남양주에선 2층 건물 옥상에 세워진 총선 후보 선거현수막과 철제 구조물이 강풍에 무너져내려 인근에 주차된 차량 10대가 파손되기도 했다. 또 부서진 철제 구조물이 전선 등과 마찰을 일으켜 일대 정전 소동이 벌어졌다.
해당 구조물이 사실상 ‘옥상간판’ 형태여서 불법 시설이라는 의혹도 제기됐다.
옥외광고물 관리법은 광역시의 경우 4층 또는 5층 이상 15층 이하 건물 중 조례로 정하는 층수 이상에서만 옥상간판을 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 광주시는 조례를 통해 5층 이상 15층 이하 건물에만 옥상간판을 설치할 수 있도록 규정하고 있다.
광주 남구는 해당 시설물에 대해 행정지도에 나설 방침인 것으로 전해졌다.
김병내 예비후보 측 선거사무소 관계자는 “과거에도 같은 건물에서 같은 형태의 선거 현수막을 내걸고 선거운동을 했고, 공직선거법에도 저촉되지 않아 문제가 없는 줄로 알고 있었다”며 “향후 행정지도 등이 내려지면 그에 따르겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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