‘왕사남’ 역대 흥행 3위 등극…매출액은 ‘명량’도 제치고 1위
단종의 생애 마지막 시기를 그린 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 7주차에도 흥행 열기를 이어가며 국내 박스오피스 역대 흥행 3위, 매출액 순위 1위에 등극했다.
23일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘왕사남’은 지난 20~22일 관객 총 80만3000여명(매출액 점유율 52.2%)을 동원하며 주말 박스오피스 정상을 지켰다. 할리우드 스타 라이언 고슬링이 주연한 신작 SF ‘프로젝트 헤일메리’(43만명·32.5%)의 공세도 따돌렸다.
‘왕사남’의 누적 관객 수는 1475만7000여명으로 역대 개봉작 흥행 3위에 올랐다. 주말 동안 ‘신과함께-죄와 벌’(2017·1441만) ‘국제시장’(2014·1425만)의 기록을 연이어 깬 것이다. 이제 ‘왕사남’보다 흥행 성적이 앞선 영화는 1위 ‘명량’(2014·1761만)과 2위 ‘극한직업’(2019·1626만) 두 편뿐이다.
매출액으로는 ‘왕사남’이 이미 1위로 올라섰다. 누적 매출액 1425억원으로 ‘명량’(1357억원)과 ‘극한직업’(1396억원)을 모두 제쳤다.
‘왕사남’은 단종의 비극적 역사에 따뜻한 상상력을 더한 작품으로 전 세대 관객을 극장으로 불러 모았다. 계유정난 등 권력 암투를 다루는 대신 폐위된 단종(박지훈)이 강원도 영월 청령포에서 촌장 엄흥도(유해진) 등 백성들과 보낸 유배 생활을 조명해 기존 작품과 차별화에 성공했다.
‘왕사남’ 흥행으로 전국에 단종 열풍이 불었다. 촬영지인 영월군에 관광객이 몰려 지역 상권이 살아나는 등 낙수 효과도 이어졌다. 영화를 연출한 장항준 감독은 “국내 영화 산업이 도약하는 계기가 됐으면 좋겠다”는 소감을 밝혔다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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