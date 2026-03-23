‘컷오프’ 주호영 “장동혁, 습관성 책임회피…바로잡지 못하면 사퇴하라”
주호영 국민의힘 의원은 23일 자신을 대구시장 경선에서 공천배제(컷오프)한 당 공천관리위원회 결정과 관련해 “이정현 공관위원장의 무도하고 비상식적 결정을 바로잡지 못한다면 장동혁 대표는 더 이상 국민의힘 대표 자리에 있을 자격이 없다”며 장 대표를 직격했다.
당 지도부는 주 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 컷오프와 관련해 “장 대표의 요청과 다른 결론이 나온 것으로 보인다”는 입장을 밝혔지만, 현재로서는 컷오프가 번복될 가능성은 낮다는 관측이 지배적이다.
주 의원은 장 대표가 전날 대구를 방문한 후 ‘대구시민이 납득할 수 있는 경선을 치르겠다’고 발언한 점을 거론하며 “장 대표가 대구시민 앞에서 공정한 경선을 약속해놓고, 그날 저녁 이런 비상식적 결정을 방치한 사태를 결코 가볍게 볼 수 없다”며 페이스북에 이같이 밝혔다.
그는 “우리 당은 당대표 책임하에 운영된다. 장 대표가 이 위원장의 결정을 바로잡지 못한다면 우리 당은 더 이상 정상적 정당이라고 할 수 없다”고 주장했다. 주 의원은 박형준 부산시장의 컷오프 번복, 서울시장 공천 신청 추가 접수, 김영환 충북지사 컷오프 등을 언급하며 “이 위원장의 공천 방식은 원칙도 없고, 선거 전략도 없는 ‘막가파식 공천’”이라고 비판했다.
주 의원은 최근 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원이 당 윤리위원회 징계에 반발해 법원에 낸 가처분 신청이 받아들여진 점을 지적하며 “더욱 심각한 것은 대표의 습관성 ‘책임회피’”라고 강조했다. 그는 “장 대표는 불리할 때는 권한이 없는 척 뒤로 숨고, 자기 뜻과 맞을 때는 윤리위 결정을 강조했다”며 “이번 대구시장 공천 파동에서 또다시 ‘이정현 위원장이 한 일’이라고 발을 뺀다면 국민과 당원은 더 이상 속지 않을 것”이라고 경고했다.
주 의원은 “장 대표에게 묻는다. 유력 후보 2명을 배제한 경선이 장 대표가 언급한 ‘국민이 납득할 수 있는 경선’이라 생각하는가”라며 “이 위원장 개인의 일탈인지, 장 대표 묵인 아래 벌어진 일인지 분명히 밝혀야 한다”고 촉구했다.
주 의원은 장 대표를 향해 “묵인한 일이 아니라면 지금 즉시 시정조치에 나서야 한다”며 “(컷오프) 결정을 바로잡지 못한다면 장 대표는 더 이상 대표 자리에 있을 자격이 없다”고 비판했다.
대구시장 출신 권영진 의원도 장 대표를 직접 비판했다. 권 의원은 페이스북에 “한나절도 지켜지지 않은 공정 경선·시민 공천 약속”이라며 “장동혁 대표의 약속 위반인가. 이정현 공관위원장의 오만과 독선인가”라고 썼다. 이어 권 의원은 “대구 시민들을 이렇게 우롱해도 되는가”라고 했다.
공관위 부위원장인 정희용 사무총장은 “당 지도부 판단과 공관위 결정 사이에서 원활한 가교 역할을 다하지 못한 책임을 통감한다”고 밝혔다. 전날 공관위 회의에서 대구 공천 컷오프와 관련해 정 총장과 최수진 의원은 반대, 서지영 의원은 기권한 것으로 전해졌다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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