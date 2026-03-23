[속보] 종합특검, ‘김건희 수사 무마’ 중앙지검·대검 압수수색
검찰의 이른바 ‘도이치모터스 수사 무마 의혹’을 정조준한 권창영 2차 종합특별검사팀이 대검찰청과 서울중앙지검을 상대로 강제수사에 돌입했다. 특검팀 출범 이후 검찰 핵심부를 향해 직접 칼을 빼든 것은 이번이 처음이다.
23일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 오전부터 서울 서초구 대검찰청 반부패1·2과와 서울중앙지검 반부패수사2부를 직권남용 혐의로 압수수색을 진행하고 있다.
특검팀은 2024년 10월 당시 중앙지검 반부패수사2부가 김건희 여사가 연루된 도이치모터스 주가조작 사건을 불기소 처분해 고의로 수사를 덮었다는 의혹을 집중적으로 파헤치고 있다. 이와 관련해 특검은 최근 이창수 전 중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장을 정식 입건하고 출국금지 조치를 내린 상태다.
이번 압수수색을 통해 특검팀은 사건 처분 당시 지휘 라인에서 오간 지시 및 소통 내역, 관련 수사 기록 등을 확보해 불기소 결정의 적절성을 들여다볼 전망이다.
앞서 김 여사 관련 의혹을 수사했던 민중기 1차 특검팀 역시 활동 종료를 목전에 둔 지난해 말, 검찰의 수사 무마 의혹 규명에 본격적으로 나선 바 있다.
특검팀은 지난해 12월 18일, 도이치모터스 및 디올백 수수 의혹 사건 불기소 라인에 있던 이 전 지검장을 비롯해 박성재 전 법무부 장관, 김주현 전 대통령실 민정수석비서관, 심우정 전 검찰총장 등 핵심 관계자 8명에 대해 동시다발적인 압수수색을 단행했다.
그러나 특검팀은 짧은 수사 기간의 한계와 주요 당사자들의 소환 불응이 겹치면서 끝내 대면 조사조차 진행하지 못하고 해당 사건을 경찰로 넘겨야 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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