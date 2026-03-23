‘국대’ 양윤서 “오거스타 내셔널GC서 꼭 우승하고 싶다”

오거스타 내셔널 위민스 아마추어 대회 출격

‘국대’ 한솥밥 오수민·김규빈·박서진 동반 출전



양윤서. R&A

양윤서는 내달 1일(현지시간)부터 미국 조지아주 오거스타 인근에서 열리는 ANWA에 출전한다.

이어 “마스터스가 열리는 오거스타 내셔널GC는 ‘꿈의 무대’다. 영광스럽다. 한국 선수 최고 성적인 공동 5위를 넘어서는 것이 목표”라며 “좋은 기회가 온다면 우승하고 싶다”고 각오를 다졌다.

양윤서는 ‘소리 없이 강하다’는 평을 듣는 선수다. 그는 “코스에서는 차분하게 플레이하려고 하는 편이다. 위기 상황에서도 최대한 흔들리지 않으려고 노력한다”며 “그래서인지 주변에서 ‘소리 없이 강하다’는 말을 많이 해준다. 그만큼 꾸준함과 안정적인 플레이가 장점이다”고 자신의 경기 스타일을 분석했다.

이번 대회에는 WAAP에서 준우승을 차지한 오수민과 박서진, 김규빈 등 국가대표 도 동반 출전한다. 이들은 지난 22일 끝난 KLPGA 이벤트 대회 까르마·디오션컵 구단대항전에서 쟁쟁한 프로 언니들과 경쟁해 준우승을 거둔 것으로 샷 조율을 마쳤다.

제니퍼 쿱초, 안나 데이비스, 로즈 장(이상 미국), 로티 워드(영국), 카를라 베르나트 에스퀴더(스페인),