‘국대’ 양윤서 “오거스타 내셔널GC서 꼭 우승하고 싶다”
오거스타 내셔널 위민스 아마추어 대회 출격
‘국대’ 한솥밥 오수민·김규빈·박서진 동반 출전
“한국 선수 역대 최고 성적인 5위를 넘어 꼭 우승하고 싶다.”
오거스타 내셔널 위민스 아마추어(ANWA) 대회에 출전하는 국가대표 양윤서의 각오다. 양윤서는 내달 1일(현지시간)부터 미국 조지아주 오거스타 인근에서 열리는 ANWA에 출전한다.
이 대회는 1라운드와 2라운드는 챔피언스 리트리트 골프클럽에서, 비공식 연습과 최종 3라운드는 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회 개최지인 오거스타 내셔널GC에서 진행된다.
양윤서는 지난달 15일 뉴질랜드에서 열린 위민스 아마추어 아시아 퍼시픽(WAAP)에서 한국 선수 최초로 우승하면서 출전권을 획득했다.
양윤서는 “아직도 우승 실감이 나지 않는다. 들뜬 마음도 있었지만, 남아 있는 대회가 많으므로 훈련에 집중하고 있다”라며 “아마추어 마지막 해라 지난해부터 이 대회를 목표로 준비해 왔다. 세계 최고 선수들과 경쟁할 수 있다는 점이 기대된다”고 출전 소감을 밝혔다.
이어 “마스터스가 열리는 오거스타 내셔널GC는 ‘꿈의 무대’다. 영광스럽다. 한국 선수 최고 성적인 공동 5위를 넘어서는 것이 목표”라며 “좋은 기회가 온다면 우승하고 싶다”고 각오를 다졌다.
양윤서는 ‘소리 없이 강하다’는 평을 듣는 선수다. 그는 “코스에서는 차분하게 플레이하려고 하는 편이다. 위기 상황에서도 최대한 흔들리지 않으려고 노력한다”며 “그래서인지 주변에서 ‘소리 없이 강하다’는 말을 많이 해준다. 그만큼 꾸준함과 안정적인 플레이가 장점이다”고 자신의 경기 스타일을 분석했다.
이번 대회에는 WAAP에서 준우승을 차지한 오수민과 박서진, 김규빈 등 국가대표 도 동반 출전한다. 이들은 지난 22일 끝난 KLPGA 이벤트 대회 까르마·디오션컵 구단대항전에서 쟁쟁한 프로 언니들과 경쟁해 준우승을 거둔 것으로 샷 조율을 마쳤다.
한편 이 대회 역대 우승자는 미국여자프로골프(LPGA)투어서 맹활약중인 제니퍼 쿱초, 안나 데이비스, 로즈 장(이상 미국), 로티 워드(영국), 카를라 베르나트 에스퀴더(스페인), 가지타니 츠바사(일본) 등이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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