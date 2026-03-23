“AI가 미생물 설계”…전북 ‘정밀발효 산업’ 시동
AI·합성생물학 결합 차세대 산업 육성
글로벌 연구기관 협력…상용화 기반 구축
데이터–실증–제품화 전주기 플랫폼 추진
전북특별자치도가 AI와 미생물 기술을 결합한 ‘정밀발효 산업’ 육성에 착수했다. 미래 식량과 바이오 소재 산업을 겨냥한 차세대 산업 기반 구축에 나섰다는 평가다.
전북도는 일리노이대학교 싱가포르 연구센터(ARCS), 연구개발특구진흥재단 전북연구개발특구본부, 한국원자력연구원 첨단방사선연구소, 전북테크노파크, 전북대학교, 원광대학교 등 7개 기관과 AI 기반 미생물 정밀발효 기술 상용화 및 공동연구를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 연구 협력을 넘어 글로벌 연구기관과의 연계를 기반으로 기술 상용화까지 이어지는 산업 생태계 구축을 목표로 한다. 참여 기관들은 정밀발효 기술 상용화, AI 기반 바이오 산업 생태계 조성, 전문 인력 양성 등을 공동 추진할 계획이다.
정밀발효는 미생물을 활용해 단백질과 의약·소재를 생산하는 합성생물학 기반 기술로, 대체식품과 의약품, 기능성 소재 등 다양한 분야에 적용 가능한 차세대 산업으로 꼽힌다. 글로벌 시장에서도 미래 성장 산업으로 주목받으며 기술 경쟁이 본격화되고 있다.
특히 협약에 참여한 일리노이대학교는 미생물학 분야 미국 상위권, 생명과학 분야 세계 Top 50 수준의 연구 역량을 보유한 기관으로, 싱가포르 연구센터(ARCS)와의 협력을 통해 전북의 글로벌 공동연구 기반이 확대될 것으로 전망된다.
전북은 그동안 ‘미생물 종가 프로젝트’를 통해 관련 산업 기반을 구축해 왔다. 첨단방사선연구소는 방사선 융합 바이오 연구를, 전북대학교와 원광대학교는 각각 감염병·프로바이오틱스·마이크로바이옴 분야에서 연구 역량을 축적해 왔다.
도는 이러한 기반을 바탕으로 AI와 미생물 데이터를 결합한 정밀발효 산업 플랫폼 구축에 나설 계획이다. 데이터 수집부터 설계, 실증, 제품화까지 이어지는 전주기 지원 체계를 구축해 연구개발과 사업화를 연결하는 산업 구조를 만든다는 구상이다.
김관영 전북지사는 “이번 협력은 AI와 바이오를 결합한 지능형 산업으로의 전환을 의미한다”며 “전북을 AI 융합 바이오산업의 거점으로 육성해 국가 균형성장에도 기여하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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