‘왕사남’ 열풍에 돛 단 대구…단종·엄흥도 유적 알린다

대구 군위군 충의공 엄흥도 묘소 앞 안내판 모습. 대구시 제공

묘 위치 역시 의견이 분분하다. 하지만 엄흥도의 후손과 일부

학자들은 역사적 자료와 연구 등을 볼 때 군위군의 묘가 진짜일 가능성이 크다고 주장하고 있다. 군위군도 엄흥도 후손들의 생각에 동의하고 있다. 군위군은 지역의 엄흥도 묘소가 진묘로 확정된다면 국가 지정 문화유산 등록 등을 추진해 전국에 홍보할 방침이다.