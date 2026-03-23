‘왕사남’ 열풍에 돛 단 대구…단종·엄흥도 유적 알린다
누적 관객수 1400만명을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’(왕사남) 열풍이 대구를 달구고 있다. 영화에 등장하는 역사적 인물인 단종, 엄흥도 등과 관련된 유적이 주목을 받으며 대구 명소로 떠오르고 있다.
23일 대구시와 군위군, 달성군에 따르면 최근 조선시대 단종의 비극적 삶을 다룬 영화 왕사남의 인기에 힘입어 단종의 시신을 수습한 충의공 엄흥도에 대한 관심도 커지고 있다. 엄흥도는 단종 시신을 수습하고 군위군 지역으로 도피해 생을 마감했고 묘소도 군위군에 남아 있는 것으로 알려져 있다. 군위군에 정착한 후손들은 이곳의 묘가 진짜 묘라고 주장하며 진실 규명과 성역화를 촉구하고 있다. 후손들은 최근 엄흥도 군위군 진묘의 성역화를 제안하는 행사를 열기도 했다.
엄흥도가 은거한 지역으로 강원 영월군과 경북 문경시, 대구 군위군 등 여러 장소가 거론되고 있고 묘 위치 역시 의견이 분분하다. 하지만 엄흥도의 후손과 일부 학자들은 역사적 자료와 연구 등을 볼 때 군위군의 묘가 진짜일 가능성이 크다고 주장하고 있다. 군위군도 엄흥도 후손들의 생각에 동의하고 있다. 군위군은 지역의 엄흥도 묘소가 진묘로 확정된다면 국가 지정 문화유산 등록 등을 추진해 전국에 홍보할 방침이다.
대구시도 발 빠르게 왕사남 열풍에 올라탔다. 대구시는 시티투어 특별코스 ‘충절의 길, 역사기행-왕과 함께한 사람들’을 23일부터 다음 달 28일까지 운영(8차례)한다. 앞서 지난 3월 14일 시범 운영 당시 접수 1시간 만에 조기 마감되는 등 반응이 좋아 운영을 이어가기로 결정했다.
단종 복위를 꾀했던 ‘사육신’과 단종의 시신을 거둔 충신 엄흥도의 이야기를 중심으로 코스를 구성했다. 세조 때 단종을 향한 절개를 지키다 목숨을 잃은 박팽년·성삼문·이개·유성원·하위지·유응부 등 사육신의 위패가 있는 육신사(달성군), 군위군 엄흥도 묘소와 그 후손들이 살고 있는 마을 등을 둘러보는 일정이다. 단종과는 연관이 없지만 인조가 능양군 시절 머물렀던 곳으로 전해지는 낙동강변의 아름다운 정자 ‘하목정’도 코스에 포함시켰다.
달성군도 왕사남 패러디 영상을 제작해 지역 대표 관광지인 육신사 홍보에 활용하고 있다. 달성군은 1분 정도 분량의 영상 ‘육신사에 사는 남자(육사남)’를 공식 유튜브 채널에 올렸다. 육신사가 있는 묘골마을에는 박팽년의 후손들이 모여 사는 순천 박씨 집성촌 등 다양한 역사적 유산이 있어 달성군이 관광 자원화를 위해 노력하고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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