인천 화수부두, ‘뿌리산업 거점’으로 탈바꿈한다
인천시는 과거 새우젓 시장 등으로 번성했던 화수부두 일대를 고부가가치 첨단 뿌리산업의 핵심 거점으로 탈바꿈시키는 도시재생사업을 추진한다고 23일 밝혔다.
화수부두 도시재생사업은 화수동 7-116번지 일대 6만1000㎡를 산업과 문화가 공존하는 혁신 허브로 조성하는 사업이다. 총사업비 1233억8000만원이 투입된다. 국토교통부가 주관한 2024년 혁신지구 국가시범지구 공모(도시경제기반형)에 선정된 데 이어 지난해 12월 국토부 도시재생특별위원회 심의를 통해 국가지원 사항이 최종 확정됐다.
시는 앞으로 도시재생활성화계획 결정을 통해 2029년까지 화수부두 일대를 산업·상업·주거 기능이 집적된 복합경제거점으로 조성할 계획이다. 사업 시행은 인천 동구가 맡는다.
핵심 세부사업으로는 마중물 사업인 뿌리혁신플랫폼 조성이 추진된다. 혁신지구의 성공적인 안착을 위한 뿌리명장교육센터, 뿌리산업실감플랫폼 등 체계적인 지원 기반시설이 지하 2층∼지상 8층 규모의 뿌리혁신플랫폼에 구축된다. 이를 통해 노후 공업지역에 젊은 활력을 불어넣고 양질의 일자리를 창출할 방침이다.
지방자치단체 사업으로는 야관 경관 등을 위한 특화가로 조성, 작업환경 기반시설 개선 등을 위한 공업지역활성화 사업이 함께 추진된다. 부처 연계 사업인 뿌리산업특화단지 조성도 병행돼 사업의 완성도를 높인다. 뿌리산업특화단지에선 원부자재 공동구매 등이 지원될 예정이다.
이와 함께 대규모 공장지대와 인접해 주거환경이 열악했던 지역은 공동주택인 화수혁신마을로 재탄생한다. 근로자와 주민들을 위한 노유자시설, 체육시설, 자활센터 등 화수어울림센터도 건립돼 주민 삶의 질을 획기적으로 개선한다. 화수어울림센터에선 취약계층의 경제적 자립 지원 및 일자리 창출, 맞춤형 복지서비스 제공 등도 이뤄진다.
유정복 인천시장은 “화수부두 일대를 고부가가치 첨단 뿌리산업의 핵심 거점으로 조성해 원도심에 활력을 불어넣겠다”며 “동구와 긴밀하게 협력해 시민들이 체감할 수 있는 양질의 일자리를 창출하고 인천의 새로운 경제 랜드마크로 발전시키겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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