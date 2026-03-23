군산공항, 제주 노선 하루 3회로 증편…“수요 회복 본격화”

탑승률 상승에 하계 증편 반영

오전편 신설로 시간 선택폭 확대

결항률 0.6%…운항 안정성도 개선

군산공항

전북지역 항공 수요가 회복세를 보이면서 군산공항 제주 노선 운항이 하루 3회로 확대된다. 이용객 증가 흐름이 증편으로 이어지며 공항 정상화 기대도 커지고 있다.



전북특별자치도는 3월 29일부터 군산~제주 노선 항공편을 기존 하루 2회에서 3회로 확대 운항한다고 23일 밝혔다. 이번 증편은 국토교통부의 2026년 하계 정기 항공편 일정 확정에 따른 조치다.



군산공항은 제한된 운항 횟수와 좁은 시간대 편성으로 이용 편의가 낮았고, 관광·비즈니스 수요를 충분히 흡수하지 못하는 한계가 있었다.



이번 증편으로 군산→제주 노선에는 오전 11시10분, 제주→군산 노선에는 오전 9시20분 출발편이 각각 신설된다. 기존 오전·오후 중심 운항 구조에서 벗어나 시간대가 분산되면서 이용객 선택권이 크게 확대될 전망이다.



증편 배경에는 뚜렷한 수요 회복 흐름이 자리하고 있다. 군산공항 탑승률은 올해 1월 80%에서 2월 86%로 상승하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 코로나19 이후 위축됐던 항공 수요가 점진적으로 회복되면서 추가 운항 필요성이 현실화된 것이다.



운항 안정성 개선도 영향을 미쳤다. 2025년 10월부터 2026년 2월까지 동계기간 결항률은 0.6%로, 전년 대비 5.8%포인트 낮아졌다. 제·방빙시설 도입과 제설 대응체계 강화로 기상 변수에도 안정적인 운항 환경이 구축됐다는 평가다.



전북도는 항공 수요 확대를 위해 추가 지원 정책도 병행하고 있다. 여행사를 대상으로 승객 유치 재정 지원 사업을 운영해, 항공 이용객 1인당 편도 5000원을 지원하고 있다. 이를 통해 관광객 유입과 지역경제 활성화를 동시에 유도한다는 전략이다.



군산공항은 전북권 유일의 민간 공항으로, 지역 접근성과 교통 인프라 측면에서 핵심 거점 역할을 맡고 있다. 특히 새만금 개발과 관광 수요 확대에 따라 향후 항공 수요 증가 가능성도 높다는 분석이 나온다.



전북도 관계자는 “항공 수요 회복 흐름이 이어지면서 증편이 가능해졌다”며 “군산공항이 도민 이동권을 넘어 지역 경제와 직결되는 교통 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북지역 항공 수요가 회복세를 보이면서 군산공항 제주 노선 운항이 하루 3회로 확대된다. 이용객 증가 흐름이 증편으로 이어지며 공항 정상화 기대도 커지고 있다.전북특별자치도는 3월 29일부터 군산~제주 노선 항공편을 기존 하루 2회에서 3회로 확대 운항한다고 23일 밝혔다. 이번 증편은 국토교통부의 2026년 하계 정기 항공편 일정 확정에 따른 조치다.군산공항은 제한된 운항 횟수와 좁은 시간대 편성으로 이용 편의가 낮았고, 관광·비즈니스 수요를 충분히 흡수하지 못하는 한계가 있었다.이번 증편으로 군산→제주 노선에는 오전 11시10분, 제주→군산 노선에는 오전 9시20분 출발편이 각각 신설된다. 기존 오전·오후 중심 운항 구조에서 벗어나 시간대가 분산되면서 이용객 선택권이 크게 확대될 전망이다.증편 배경에는 뚜렷한 수요 회복 흐름이 자리하고 있다. 군산공항 탑승률은 올해 1월 80%에서 2월 86%로 상승하는 등 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 코로나19 이후 위축됐던 항공 수요가 점진적으로 회복되면서 추가 운항 필요성이 현실화된 것이다.운항 안정성 개선도 영향을 미쳤다. 2025년 10월부터 2026년 2월까지 동계기간 결항률은 0.6%로, 전년 대비 5.8%포인트 낮아졌다. 제·방빙시설 도입과 제설 대응체계 강화로 기상 변수에도 안정적인 운항 환경이 구축됐다는 평가다.전북도는 항공 수요 확대를 위해 추가 지원 정책도 병행하고 있다. 여행사를 대상으로 승객 유치 재정 지원 사업을 운영해, 항공 이용객 1인당 편도 5000원을 지원하고 있다. 이를 통해 관광객 유입과 지역경제 활성화를 동시에 유도한다는 전략이다.군산공항은 전북권 유일의 민간 공항으로, 지역 접근성과 교통 인프라 측면에서 핵심 거점 역할을 맡고 있다. 특히 새만금 개발과 관광 수요 확대에 따라 향후 항공 수요 증가 가능성도 높다는 분석이 나온다.전북도 관계자는 “항공 수요 회복 흐름이 이어지면서 증편이 가능해졌다”며 “군산공항이 도민 이동권을 넘어 지역 경제와 직결되는 교통 거점으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지