‘지역 자금 선순환’ 파주시, 지역공공은행 모델 윤곽

파주형 지역공공은행 추진

연구용역 최종보고회 개최

파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 연구용역 최종보고회. 파주시 제공

파주시는 지난 20일 ‘파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 연구용역’ 최종보고회를 열고 지역공공은행 도입 방향과 정책 과제를 논의했다. 이번 연구는 지역 내에서 형성된 자금이 지역경제 안에서 순환할 수 있도록 하는 금융 구조 마련에 초점을 맞췄다.