‘지역 자금 선순환’ 파주시, 지역공공은행 모델 윤곽
파주형 지역공공은행 추진
연구용역 최종보고회 개최
경기 파주시가 지역경제 활성화와 금융 접근성 개선을 위한 정책적 고민을 이어온 끝에 지역 자금 선순환을 위한 공공은행 모델을 구체화했다.
파주시는 지난 20일 ‘파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 연구용역’ 최종보고회를 열고 지역공공은행 도입 방향과 정책 과제를 논의했다. 이번 연구는 지역 내에서 형성된 자금이 지역경제 안에서 순환할 수 있도록 하는 금융 구조 마련에 초점을 맞췄다.
연구는 인천대학교 산학협력단이 수행했으며, 양준호 교수를 중심으로 파주시의 금융 환경과 제도적 여건, 재정 상황 등을 종합 분석해 지역 특성에 맞는 공공은행 모델과 단계별 추진 전략을 제시했다.
특히 특별법 제정 이후 설립 가능한 지역공공은행 모델과 함께, 현행 제도 안에서도 실행 가능한 공공금융 기능을 병행 제안해 정책 실현 가능성을 높였다. 이를 통해 단기와 중장기 전략을 동시에 마련했다는 점에서 의미가 크다.
이번 보고회에서는 연구 결과 발표와 함께 파주형 공공은행의 정책적 의미, 향후 검토 과제 등에 대한 다양한 의견이 공유됐다. 시는 이를 바탕으로 실질적인 도입 가능성을 지속적으로 검토해 나갈 계획이다.
시 관계자는 “지역 여건을 반영한 공공금융 모델을 종합적으로 검토한 데 의의가 있다”며 “연구 결과와 다양한 의견을 토대로 추진 방향을 구체화하겠다”고 밝혔다.
한편, 파주시는 시민 공감대 형성을 위해 지난 3월 6일 시민설명회를 열고 지역공공은행의 개념과 필요성을 공유하는 등 정책 이해도 제고와 의견 수렴에도 나선 바 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사