동료 기장 살해 피의자 신상공개 되나…24일 심의
24일 신상정보공개위 개최
피의자 구속 상태서 수사 중
3년 준비·계획범죄 정황 확인
부산에서 발생한 동료 항공사 기장 살해 사건과 관련해 피의자의 신상 공개 여부가 논의된다.
경찰은 지난 17일 부산진구 한 아파트에서 발생한 살인 사건 피의자에 대한 신상정보공개위원회를 24일 오후 개최할 예정이라고 23일 밝혔다.
위원회에서는 범행 수법의 잔혹성, 피해 규모, 국민 알권리 등을 종합적으로 고려해 신상 공개 여부를 결정하게 된다.
이번 사건의 피의자 50대 김모씨는 지난 20일 법원에서 구속영장이 발부돼 현재 구속 상태에서 수사받고 있다. 법원은 “도망할 우려가 있다”며 구속 사유를 밝혔다.
김씨는 지난 17일 부산진구 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 항공사 동료 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 피해자는 같은 날 오전 이웃 주민에 의해 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 김씨가 3년 전부터 범행을 준비하고 전 직장 동료들을 대상으로 범행을 계획한 것으로 보고 범행 동기와 경위 등을 조사하고 있다.
경찰은 신상 공개 여부가 결정되는 대로 관련 내용을 공개할 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사