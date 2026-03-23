부천시, 청년친화지수 전국 상위 10%…“청년이 머무는 도시”

청년친화지수 상위 10% 지역 표. 부천시 제공

청년의 경제적 자립 기반을 보여주는 일자리 분야에서 부천시는 전국 13위를 기록했다.

우선 청년 800명을 대상으로 지역 이동 경험과 의견을 조사한 결과에선 이동의 가장 큰 원인으로 일자리·사업(45%)이 꼽혔다. 또 ‘수도권 중 상위권에 해당하는 도시들 모두 제조업 기반 위성도시였고 대기업과 첨단제조, 산업단지 연계형 일자리를 중심으로 청년들에게 경제적 기회를 제공하는 것으로 판단된다’라는 분석을 내놨다.