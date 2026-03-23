부천시, 청년친화지수 전국 상위 10%…“청년이 머무는 도시”
경기 부천시가 산업연구원(KEIT)의 청년친화지수 평가에서 종합지수 전국 상위 10%에 오르며 ‘청년이 머무르는 도시’로서의 경쟁력을 입증했다. 순위로는 전국 지방정부 229곳 중 8위, 경기도 내 6위를 기록했다.
산업연구원은 최근 ‘청년의 지역 이동과 정착: 지역별 청년친화지수를 중심으로’ 보고서를 통해 전국 229개 시·군·구의 청년 정주 여건을 일자리(Work)·삶(Life)·락(Fun)·연(Engagement) 분야에서 분석한 결과를 발표했다. 부천시는 4개 분야 중 3개에서 상위 10%에 들며 전반적으로 청년이 살기 좋은 도시로 나타났다.
청년의 경제적 자립 기반을 보여주는 일자리 분야에서 부천시는 전국 13위를 기록했다.
우선 청년 800명을 대상으로 지역 이동 경험과 의견을 조사한 결과에선 이동의 가장 큰 원인으로 일자리·사업(45%)이 꼽혔다. 또 ‘수도권 중 상위권에 해당하는 도시들 모두 제조업 기반 위성도시였고 대기업과 첨단제조, 산업단지 연계형 일자리를 중심으로 청년들에게 경제적 기회를 제공하는 것으로 판단된다’라는 분석을 내놨다.
부천시는 제조업 중심으로 산업기반을 키워온 도시로서 향후 부천대장 도시첨단산업단지에 유치한 대기업의 첨단산업과 지역 산업을 연계해 양질의 청년 일자리를 만들 수 있을 것으로 기대하고 있다.
주거·교통·복지·건강 등 생활 안정 요소를 담은 삶 분야에서 부천시는 전국 7위, 경기도 3위에 올랐다.
이 분야는 인구밀도·도시화 정도와 밀접하게 연관돼 있으며 청년 공공임대 주택 공급 등 안정된 주거환경이 조성된 지역이 높은 순위를 보였다. 부천시는 촘촘한 생활 인프라와 더불어 서울·인천 등 인접 지역으로의 광역 교통망이 우수한 사통팔달 도시라는 점이 청년층의 높은 평가를 받은 것으로 파악된다.
문화·여가 활동 접근성과 도시의 활력을 나타내는 락 분야에서는 부천시가 23위를 차지했다. 이 분야 상위권은 대부분 서울의 자치구가 차지한 가운데 수도권 내 경기도에서는 부천시가 유일하게 이름을 올렸다. 부천아트센터, 부천국제판타스틱영화제, 한국만화박물관, 부천루미나래 등 풍부한 문화·축제 인프라가 새로운 트렌드와 체험 중심 소비를 즐기는 청년층의 만족도를 높인 것으로 풀이된다.
부천시는 사회적 관계망·정책 참여 기회 등을 반영하는 ‘연’ 분야에서는 상위권에 들지 못했다. 다만 이 분야는 앞서 일·삶·락 지수와는 달리 비수도권에서 상대적 우위를 보였다. 하지만 앞으로 청년들의 정착 의지를 강화하는 데 중요한 요소인 만큼, 향후 청년이 지역사회 구성원으로서 참여하고 정착 의지를 높일 수 있도록 청년 네트워크 확대, 참여 플랫폼 강화 등 관련 정책을 지속 보완해 나간다는 방침이다.
이와 함께 산업연구원은 청년친화지수와 청년 이동 패턴을 바탕으로 전국 229개 시·군·구를 4개 유형으로 구분했다. 이 중 부천시는 일자리와 생활·문화 기반이 우수한 ‘청년선호지역’으로 분류됐다. 청년의 유입과 정착을 위한 환경이 비교적 잘 갖춰진 도시로 공식 평가를 받은 셈이다.
부천시는 앞서 ‘청년이 머무르고 싶은 도시’를 비전으로 제2차 청년정책 기본계획을 수립하고 참여·권리, 일자리, 교육·문화, 주거, 복지·자산 형성 등 5대 전략 아래 맞춤형 청년정책을 추진해 왔다. 청년 전용 활동공간 조성, 취·창업 지원, 주거·심리 지원 등 다각적인 정책을 통해 청년 삶 전반을 뒷받침하고 있다.
부천시 관계자는 “부천시가 청년친화지수에서 전국 상위 10%에 오른 것은 청년이 머무르고 싶은 도시를 만들기 위한 정책 노력이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 일·삶·락·연을 종합적으로 고려한 입체적인 정책을 통해 청년이 지역 사회에 안정적으로 정착하고 미래를 설계할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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