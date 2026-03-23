심원식 가천대 연구팀, 아젤라산 피부 자극 원리 규명

디와스 라왈(왼쪽) 박사과정 연구원과 심원식 교수. 가천대 제공

이번 연구 결과는 피부과학 분야 국제 학술지 ‘피부학 연구 저널’(피부과학 분야 상위 6.8%·Eigen factor 상위 3.6%)에 게재됐다.