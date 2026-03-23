“왜 부산만 안 되나” 박형준 삭발 …특별법 통과 촉구

전북·강원은 통과, 부산만 제외 형평성 논란

“160만 서명 무시”…부산 차별 정면 제기

정청래·윤건영·전재수 실명 압박 직격탄

부산 글로벌허브도시특별법 처리 지연에 반발한 박형준 부산시장이 23일 국회의사당 앞에서 삭발을 강행하고 있다. /부산시 제공

박형준 부산시장이 부산 글로벌허브도시특별법 처리 지연에 반발해 삭발했다.



박 시장은 23일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “부산 시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발했다”고 밝혔다.



그는 “평소 논리와 합리로 정치를 풀어야 한다는 소신을 가지고 있었지만, 아무리 100% 합리성을 갖는 일이라도 정쟁화하는 벽을 마주하면서 독한 마음으로 부닥치지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없음을 절감했다”고 말했다.



이어 “같은 지역 발전법인데 전북도 되고, 강원도 된다”며 “왜 부산만 안 되느냐, 이것이 부산 차별 아니면 무엇이냐”고 반문했다.



박 시장은 “부산을 싱가포르나 두바이처럼 만들 수 있는 부산발전특별법이 글로벌허브도시특별법”이라며 “이 법이 있으면 부산은 국제 자유 비즈니스 도시로 도약할 수 있는 계기를 잡게 된다”고 강조했다.



또 “왜 국가의 미래가 걸리고 부산의 미래가 걸린 일에 발목을 잡느냐”며 “정청래 대표는 답하십시오, 윤건영 위원장은 답하십시오, 전재수 의원은 답하십시오”라고 실명을 거론하며 정치권을 압박했다.



특히 “160만 부산 시민이 서명한 법안이 우습게 보이느냐”며 “부산을 싱가포르처럼 만들고 싶지 않으냐”고 지적했다.



박 시장은 “제발 그러지 말아 달라”며 “이번에는 빼놓지 말고 통과시켜 주고, 부산 시민들에게 희망을 달라”고 촉구했다. 이어 “대한민국의 미래를 위해 정치적 생색을 낼 수 있는 것은 하고 그렇지 않은 것은 붙잡는 그런 속 좁은 정치, 이제는 그만하자”고 덧붙였다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 895 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 박형준 부산시장이 부산 글로벌허브도시특별법 처리 지연에 반발해 삭발했다.박 시장은 23일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “부산 시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발했다”고 밝혔다.그는 “평소 논리와 합리로 정치를 풀어야 한다는 소신을 가지고 있었지만, 아무리 100% 합리성을 갖는 일이라도 정쟁화하는 벽을 마주하면서 독한 마음으로 부닥치지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없음을 절감했다”고 말했다.이어 “같은 지역 발전법인데 전북도 되고, 강원도 된다”며 “왜 부산만 안 되느냐, 이것이 부산 차별 아니면 무엇이냐”고 반문했다.박 시장은 “부산을 싱가포르나 두바이처럼 만들 수 있는 부산발전특별법이 글로벌허브도시특별법”이라며 “이 법이 있으면 부산은 국제 자유 비즈니스 도시로 도약할 수 있는 계기를 잡게 된다”고 강조했다.또 “왜 국가의 미래가 걸리고 부산의 미래가 걸린 일에 발목을 잡느냐”며 “정청래 대표는 답하십시오, 윤건영 위원장은 답하십시오, 전재수 의원은 답하십시오”라고 실명을 거론하며 정치권을 압박했다.특히 “160만 부산 시민이 서명한 법안이 우습게 보이느냐”며 “부산을 싱가포르처럼 만들고 싶지 않으냐”고 지적했다.박 시장은 “제발 그러지 말아 달라”며 “이번에는 빼놓지 말고 통과시켜 주고, 부산 시민들에게 희망을 달라”고 촉구했다. 이어 “대한민국의 미래를 위해 정치적 생색을 낼 수 있는 것은 하고 그렇지 않은 것은 붙잡는 그런 속 좁은 정치, 이제는 그만하자”고 덧붙였다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지