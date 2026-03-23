경기도, 2030년까지 15개 시·군에 25개 지방도 건설
제4차 경기도 도로건설계획 고시
25개 사업에 1조6000억원 투입
경기도가 2030년까지 1조6000억원을 투입해 15개 시·군에 25개 지방도 건설을 추진한다.
경기도는 23일 ‘제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)’을 고시하고, 향후 5년간 추진할 도로 인프라 확충 방향을 확정했다. 이번 계획에는 총 1조6133억원이 투입되며, 25개 노선(총연장 85.52㎞)이 새롭게 포함됐다.
이번 계획은 시·군이 건의한 68개 사업을 대상으로 2년간 타당성 검토와 종합평가를 거쳐 선정됐으며, 시급성과 경제성, 지역 균형 등을 고려해 최종 사업이 결정됐다. 지역별로는 경기 남부 18개, 북부 7개 노선이 포함돼 지역 간 교통 격차 해소에도 기여할 전망이다.
경기도는 이 가운데 실행 가능성과 파급효과가 높은 11개 핵심사업을 우선 추진한다. 사업성이 높은 도로로는 화성 문학~신리 구간(1.67㎞) 확장과 용인 역북~서리 구간(3.06㎞) 신설이 포함됐다.
지역경제 활성화를 위한 관광형 도로도 추진된다. 포천 기지~길명(2.89㎞)과 파주 영장 구간(2.85㎞)이 선정됐으며, 경기 북부 관광 활성화와 함께 의료·행정 서비스 접근성 개선 효과가 기대된다.
교통 혼잡 해소를 위한 사업도 포함됐다. 평택 팽성대교~오성신리(3.77㎞) 확장과 용인 덕성~묵리(2.26㎞), 김포 고정~귀전(1.68㎞) 구간 신설이 추진된다.
특히 전국 최초로 도입되는 ‘전력망 도로 공동건설’ 사업이 눈길을 끈다. 용인 반도체 클러스터와 연계해 이천 금당~신필(3.19㎞), 이천 수산~행죽(3.82㎞), 용인 독성~백봉(5.53㎞), 용인 백암~설성(9.76㎞) 등 4개 노선에 도로와 전력망을 동시에 구축한다. 이를 통해 전력 공급 시기를 앞당기고, 중복 공사를 줄여 예산 절감과 주민 불편 최소화를 동시에 달성한다는 계획이다.
도는 이번 도로망 확충이 단순한 교통 개선을 넘어 산업, 관광, 지역 균형 발전까지 견인할 것으로 기대하고 있다. 특히 반도체 산업과 연계된 기반시설 확충 효과가 클 것으로 보인다.
김대순 도 행정2부지사는 “단순한 이동수단으로서의 길이 아닌 도민의 일상에 기회를 주는 길을 만들겠다”면서 “‘제4차 경기도 도로건설계획’이 차질없이 진행될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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