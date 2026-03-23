내달 6일부터 인천시민 청라하늘대교 통행료 무료

청라하늘대교 전경. 인천시 제공

인천경제자유구역청은 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 청라하늘대교의 통행료 감면 시스템 구축을 마무리하고 4월 6일부터 대상을 모든 인천시민으로 확대한다고 23일 밝혔다.

30일부터 통행료 감면시스템에 하이패스카드와 차량번호를 사전 등록을 해야 한다. 하지 않은 차량은 기존과 동일하게 통행료가 부과된다.

시는 시민 불편을 최소화하기 위해 행정정보 공동이용 시스템과 연계해 거주지를 자동으로 확인하고 전출 시 감면 자격도 자동으로 변경되는 체계를 구축했다. 또 인천지역 법인택시와 장기(1년 이상) 렌트·리스 차량에 대해서도 별도의 인증 절차를 마련해 감면 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.