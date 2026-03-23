“히틀러 벙커처럼 죽을 것” VS “망상에서 나온 협박”…미·이란 최후통첩 시한 앞두고 강대강 대치

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 20일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜 비치 공항에서 포즈를 취하는 모습. 연합뉴스

트럼프는 전날 오후 7시 44분 트루스소셜에 이란이 호르무즈 해협을 48시간 안에 개방하지 않으면 가장 큰 발전소부터 시작해 다양한 발전소를 초토화할 것이라고 했다.

그동안 미국이 주로 이란의 공군과 해군, 미사일 시설을 공습한 것과 달리 민간 에너지 시설까지 공격을 확대할 수 있다고 경고한 것이다.

태세다.

이란은 자국 발전소가 공격당할 경우 걸프 지역의 미국·이스라엘 에너지와 인프라 시설을 공격하겠다고 맞섰다.

이란을 지도에서 지워버리겠다는 환상은 역사를 창조하는 나라(이란)의 의지를 거스르려는 발악”이라며 “호르무즈 해협은 우리 국토를 침범하는 자들 외에는 모두에게 열려 있다. 망상에서 나온 협박에 우리는 전장에서 단호하게 맞설 것”이라고 말했다.

머피 상원의원은 “그는 전쟁에 대한 통제력을 상실했고 당황하고 있다”고 했고, 에드워드 마키 상원의원도 “트럼프는 호르무즈 해협을 재개방할 플랜이 없기 때문에 이란의 민간 발전소를 공격하겠다고 위협하고 있다. 이는 전쟁 범죄”라고 지적했다.

“의회는 이 계획에 대해 행정부와 더 긴밀히 협의할 자격이 있으며 이를 요구해야 한다”고 말했다.