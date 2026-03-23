김효주, 포티넷 파운더스컵 와이어투와이어 우승…넬리 추격 1타 차 제치고 통산 8승

2015년 대회 이후 11년만의 타이틀 탈환

이미향에 이어 한국 군단 시즌 2승 합작해

김세영과 임진희 공동 3위·유해란 공동5위

김효주. AFP연합뉴스

김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어 통산 8승을 와이어투와이어로 장식했다.



김효주는 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 LPGA투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 마지막날 4라운드에서 보기 5개에 버디 4개를 묶어 1오버파 73타를 쳤다.



최종합계 16언더파 272타를 기록한 김효주는 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 집요한 추격을 1타 차이로 뿌리치고 우승 트로피를 들어 올렸다. 우승 상금은 45만 달러(약 6억8000여만 원).



2015년 우승 이후 11년만의 타이틀 탈환이자 시즌 첫 우승이다. 와이어투와이어 우승은 2023년 어센던트 LPGA 베네피팅 VOA 이후 통산 두 번째다.



직전 대회인 블루베이 LPGA에서 8년8개월만에 우승한 이미향에 이어 한국 선수 시즌 두 번째 우승이다. 이미향과 김효주는 친자매 이상의 돈독한 관계를 유지하고 있는 사이다.



2위에 5타 앞선 채 최종 라운드에 임하면서 김효주의 낙승이 예상됐다. 하지만 챔피언조에서 동반 플레이를 펼친 코다의 거센 추격에 부딪히며 우승 전선에 갑작스런 먹구름이 드리워졌다.



전반 9홀에서 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못한 김효주는 10번 홀(파5)까지 5타를 줄이며 맹추격전을 펼친 코다에 선두 자리를 공동으로 내주었다. 이후 경기는 두 선수의 매치 플레이 양상으로 치달았다.



11번 홀(파4)에서 2m 가량의 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 선두로 앞서 나간 김효주는 12번 홀(파4)에서 보기를 범했지만 코다도 같은 홀에서 1타를 잃어 1타 차 리드를 유지했다.



13번 홀(파3)에서 첫 번째 위기를 맞았다. 티샷이 그린 뒤쪽으로 훌쩍 넘어간 것. 심한 내리막 경사에서 친 두 번째 플롭샷이 다행히 깃대에 맞고 1.5m 지점에 멈춰서 파세이브에 성공하면서 가슴을 쓸어 내렸다.



16번 홀(파4)에서 보기를 범해 1타 차이로 쫓긴 김효주는 17번 홀(파3)에서 두 번째샷이 그린을 훌쩍 넘어 가면서 또 다시 절체절명의 위기를 맞았다. 하지만 세 번째샷을 홀 1m 지점에 떨궈 파를 잡아 위기를 모면했다.



그리고 코다의 짧은 파퍼트가 홀올 외면하면서 2타 차 리드를 지켜 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 마지막 18번 홀(파5)에서 보기를 범했으나 코다가 파로 마무리하면서 1타 차 신승을 거뒀다.



김효주는 퀵 인터뷰에서 “동타를 허용하면서 쉽지 않았다. 예상하지 못했던 일들이 많이 벌어지기도 했다. 마지막까지 최선을 다해 좋은 결과를 얻었다”라며 “13번 홀과 17번 홀 파세이브 우승 원동력이 됐다. 그 중 13번 홀은 파세이브가 쉽지 않은 상황이었”고 긴박했던 순간을 뒤돌아 보았다.



김효주는 27일부터 나흘간 미국 애리조나주 피닉스 훨윈드GC 카테일코에서 열리는 포드 챔피언십에 출전해 타이틀 방어에 도전한다.



턱걸이로 컷을 통과한 김세영은 3라운드에서 6타를 줄인데 이어 마지막날 5언더파 67타를 치는 뒷심을 발휘해 공동 3위(최종합계 11언더파 277타)로 대회를 마쳤다. 혼다 LPGA 타일랜드 공동 10위에 이어 시즌 두 번째 ‘톱10’이다.



임진희도 마지막날 3타를 줄여 공동 3위에 입상했다. 유해란은 4타를 줄여 교포 선수 이민지 등과 함께 공동 5위(최종합계 10언더파 278타)로 대회를 마쳤다. 유해란은 마지막 4개홀에서 범한 3개의 보기가 뼈아팠다.



공동 9위로 최종 라운드에 임한 ‘덤보’ 전인지는 2타를 잃어 공동 27위로 대회를 마쳤다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어 통산 8승을 와이어투와이어로 장식했다.김효주는 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 LPGA투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 마지막날 4라운드에서 보기 5개에 버디 4개를 묶어 1오버파 73타를 쳤다.최종합계 16언더파 272타를 기록한 김효주는 세계랭킹 2위 넬리 코다(미국)의 집요한 추격을 1타 차이로 뿌리치고 우승 트로피를 들어 올렸다. 우승 상금은 45만 달러(약 6억8000여만 원).2015년 우승 이후 11년만의 타이틀 탈환이자 시즌 첫 우승이다. 와이어투와이어 우승은 2023년 어센던트 LPGA 베네피팅 VOA 이후 통산 두 번째다.직전 대회인 블루베이 LPGA에서 8년8개월만에 우승한 이미향에 이어 한국 선수 시즌 두 번째 우승이다. 이미향과 김효주는 친자매 이상의 돈독한 관계를 유지하고 있는 사이다.2위에 5타 앞선 채 최종 라운드에 임하면서 김효주의 낙승이 예상됐다. 하지만 챔피언조에서 동반 플레이를 펼친 코다의 거센 추격에 부딪히며 우승 전선에 갑작스런 먹구름이 드리워졌다.전반 9홀에서 보기와 버디를 2개씩 주고 받아 타수를 줄이지 못한 김효주는 10번 홀(파5)까지 5타를 줄이며 맹추격전을 펼친 코다에 선두 자리를 공동으로 내주었다. 이후 경기는 두 선수의 매치 플레이 양상으로 치달았다.11번 홀(파4)에서 2m 가량의 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 선두로 앞서 나간 김효주는 12번 홀(파4)에서 보기를 범했지만 코다도 같은 홀에서 1타를 잃어 1타 차 리드를 유지했다.13번 홀(파3)에서 첫 번째 위기를 맞았다. 티샷이 그린 뒤쪽으로 훌쩍 넘어간 것. 심한 내리막 경사에서 친 두 번째 플롭샷이 다행히 깃대에 맞고 1.5m 지점에 멈춰서 파세이브에 성공하면서 가슴을 쓸어 내렸다.16번 홀(파4)에서 보기를 범해 1타 차이로 쫓긴 김효주는 17번 홀(파3)에서 두 번째샷이 그린을 훌쩍 넘어 가면서 또 다시 절체절명의 위기를 맞았다. 하지만 세 번째샷을 홀 1m 지점에 떨궈 파를 잡아 위기를 모면했다.그리고 코다의 짧은 파퍼트가 홀올 외면하면서 2타 차 리드를 지켜 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 마지막 18번 홀(파5)에서 보기를 범했으나 코다가 파로 마무리하면서 1타 차 신승을 거뒀다.김효주는 퀵 인터뷰에서 “동타를 허용하면서 쉽지 않았다. 예상하지 못했던 일들이 많이 벌어지기도 했다. 마지막까지 최선을 다해 좋은 결과를 얻었다”라며 “13번 홀과 17번 홀 파세이브 우승 원동력이 됐다. 그 중 13번 홀은 파세이브가 쉽지 않은 상황이었”고 긴박했던 순간을 뒤돌아 보았다.김효주는 27일부터 나흘간 미국 애리조나주 피닉스 훨윈드GC 카테일코에서 열리는 포드 챔피언십에 출전해 타이틀 방어에 도전한다.턱걸이로 컷을 통과한 김세영은 3라운드에서 6타를 줄인데 이어 마지막날 5언더파 67타를 치는 뒷심을 발휘해 공동 3위(최종합계 11언더파 277타)로 대회를 마쳤다. 혼다 LPGA 타일랜드 공동 10위에 이어 시즌 두 번째 ‘톱10’이다.임진희도 마지막날 3타를 줄여 공동 3위에 입상했다. 유해란은 4타를 줄여 교포 선수 이민지 등과 함께 공동 5위(최종합계 10언더파 278타)로 대회를 마쳤다. 유해란은 마지막 4개홀에서 범한 3개의 보기가 뼈아팠다.공동 9위로 최종 라운드에 임한 ‘덤보’ 전인지는 2타를 잃어 공동 27위로 대회를 마쳤다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지