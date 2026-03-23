박열 의사 부인 ‘가네코 후미코’…한국·일본이 재조명하는 이유

영화 ‘가네코 후미코:무엇이 나를 이렇게 만들었는가’ 일본에서 상영



영화 ‘가네코 후미코:무엇이 나를 이렇게 만들었는가’ 포스터. 박열 의사기념사업회 제공



㈔박열 의사기념사업회는 100년 전 일본제국주의에 항거한 ‘아나키스트’ 가네코 후미코(金子文子·1903~1926)의 생애와 사상을 재조명하는 움직임이 한국과 일본에서 이어지고 있다고 23일 밝혔다.



‘아나키스트’(anarchist)는 개인을 지배하는 모든 정치 조직이나 권력, 사회적 권위를 부정하고 개인의 자유와 평등, 정의, 형제애를 실현하고자 하는 사상을 가진 사람을 말한다.



가네코 후미코는 경북 문경 출신의 독립운동가 박열 의사의 사상적 동지이자 부인으로 후세 다쓰지 변호사와 함께 일본인 독립유공자로 서훈된 인물이다.



가네코 후미코는 출생신고조차 되지 않은 무적자(無籍者)로 9세 때 조선(현 세종시 부강면)의 조모에게 맡겨져 심각한 학대를 겪었다.



그 당시 억압받던 조선인을 목격한 경험은 훗날 그의 사상 형성에 큰 영향을 미쳤다. 이후 일본으로 돌아와 도쿄에서 고학하던 중 사회주의와 아나키즘을 접했고 박열 의사와 만나 반제국주의 투쟁을 전개했다.



두 사람은 일왕과 왕세자를 처단 대상으로 삼고 폭탄 입수를 추진했으나, 관동대지진 당시 검거됐고 1926년 일본 정부에 의해 일왕 암살 기도 혐의(대역죄)로 기소돼 사형을 선고받았다.



재판 과정에서 가네코 후미코는 무죄를 주장하는 대신 일본제국주의 권력을 비판하는 사상 투쟁을 전개했다. 이후 무기징역으로 감형됐으나 1926년 7월 23일 옥중에서 생을 마감했다. 가네코 후미코의 감형 이후부터 생을 마감하기까지의 시기는 사료가 부족해 잘 알려지지 않는다.



이러한 문제의식을 바탕으로 영화 ‘가네코 후미코:무엇이 나를 이렇게 만들었는가’가 일본 영화감독 하마노 사치(浜野佐知)에 의해 제작돼 지난 2월 28일부터 일본 도쿄, 교토, 오사카 등 일본 주요 도시에서 개봉·상영돼 주목받고 있다.



영화는 사형 판결 이후 생을 마감하기까지의 시기를 가네코 후미코가 남긴 단가(短歌)를 단서로 재구성했다.



영화는 “현존하는 것을 부수어 버리는 것이 내 직업”이라고 일갈할 정도로 국가 권력에 맞서 치열하게 저항했던 가네코 후미코를 100년 후의 현대 일본에 부활시키려는 제작진의 의도가 담겨 있다.



일본 현지 매체의 영화 비평에서는 이 작품이 “100년 전 거대한 국가 권력에 맞선 아나키스트 가네코 후미코의 치열한 삶뿐만 아니라 감형을 거부하며 천황제 국가체제에 맞서 투쟁한 한 인간의 주체적 사상을 깊이 있게 조명했다”고 평가했다.



박열 의사기념사업회는 7월 23일 가네코 후미코의 서거 100주기를 맞아 기념행사를 개최한다.



행사는 문경문화원에서 열리며 1부 기념식, 2부 한·일 학술회의, 3부 가네코 후미코 영화 상영으로 진행된다.



하마노 사치 감독이 직접 참석해 영화의 제작 배경과 영화를 통해 전달하고자 한 가네코 후미코의 삶과 사상에 대해 발표하고 관람객들과 대화도 진행할 예정이다. 가네코 후미코 사진전, 토크콘서트, 뮤지컬 박열 공연 등 부대행사도 준비하고 있다.



또 일본 야마나시 가네코 후미코 연구회 등 일본 측 관계자 40여 명을 비롯해 국가보훈부, 광복회, ㈔국민문화연구소, ㈔가네코후미코 선양사업회 등 많은 이들이 행사에 참여할 예정이다.



박열 의사기념사업회 서원 이사장은 “100년 전 박열 의사와 가네코 후미코 여사가 보여준 연대의 정신처럼 민간 차원의 한·일 교류를 통해 그 뜻을 이어가겠다”고 밝혔다.



문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ㈔박열 의사기념사업회는 100년 전 일본제국주의에 항거한 ‘아나키스트’ 가네코 후미코(金子文子·1903~1926)의 생애와 사상을 재조명하는 움직임이 한국과 일본에서 이어지고 있다고 23일 밝혔다.‘아나키스트’(anarchist)는 개인을 지배하는 모든 정치 조직이나 권력, 사회적 권위를 부정하고 개인의 자유와 평등, 정의, 형제애를 실현하고자 하는 사상을 가진 사람을 말한다.가네코 후미코는 경북 문경 출신의 독립운동가 박열 의사의 사상적 동지이자 부인으로 후세 다쓰지 변호사와 함께 일본인 독립유공자로 서훈된 인물이다.가네코 후미코는 출생신고조차 되지 않은 무적자(無籍者)로 9세 때 조선(현 세종시 부강면)의 조모에게 맡겨져 심각한 학대를 겪었다.그 당시 억압받던 조선인을 목격한 경험은 훗날 그의 사상 형성에 큰 영향을 미쳤다. 이후 일본으로 돌아와 도쿄에서 고학하던 중 사회주의와 아나키즘을 접했고 박열 의사와 만나 반제국주의 투쟁을 전개했다.두 사람은 일왕과 왕세자를 처단 대상으로 삼고 폭탄 입수를 추진했으나, 관동대지진 당시 검거됐고 1926년 일본 정부에 의해 일왕 암살 기도 혐의(대역죄)로 기소돼 사형을 선고받았다.재판 과정에서 가네코 후미코는 무죄를 주장하는 대신 일본제국주의 권력을 비판하는 사상 투쟁을 전개했다. 이후 무기징역으로 감형됐으나 1926년 7월 23일 옥중에서 생을 마감했다. 가네코 후미코의 감형 이후부터 생을 마감하기까지의 시기는 사료가 부족해 잘 알려지지 않는다.이러한 문제의식을 바탕으로 영화 ‘가네코 후미코:무엇이 나를 이렇게 만들었는가’가 일본 영화감독 하마노 사치(浜野佐知)에 의해 제작돼 지난 2월 28일부터 일본 도쿄, 교토, 오사카 등 일본 주요 도시에서 개봉·상영돼 주목받고 있다.영화는 사형 판결 이후 생을 마감하기까지의 시기를 가네코 후미코가 남긴 단가(短歌)를 단서로 재구성했다.영화는 “현존하는 것을 부수어 버리는 것이 내 직업”이라고 일갈할 정도로 국가 권력에 맞서 치열하게 저항했던 가네코 후미코를 100년 후의 현대 일본에 부활시키려는 제작진의 의도가 담겨 있다.일본 현지 매체의 영화 비평에서는 이 작품이 “100년 전 거대한 국가 권력에 맞선 아나키스트 가네코 후미코의 치열한 삶뿐만 아니라 감형을 거부하며 천황제 국가체제에 맞서 투쟁한 한 인간의 주체적 사상을 깊이 있게 조명했다”고 평가했다.박열 의사기념사업회는 7월 23일 가네코 후미코의 서거 100주기를 맞아 기념행사를 개최한다.행사는 문경문화원에서 열리며 1부 기념식, 2부 한·일 학술회의, 3부 가네코 후미코 영화 상영으로 진행된다.하마노 사치 감독이 직접 참석해 영화의 제작 배경과 영화를 통해 전달하고자 한 가네코 후미코의 삶과 사상에 대해 발표하고 관람객들과 대화도 진행할 예정이다. 가네코 후미코 사진전, 토크콘서트, 뮤지컬 박열 공연 등 부대행사도 준비하고 있다.또 일본 야마나시 가네코 후미코 연구회 등 일본 측 관계자 40여 명을 비롯해 국가보훈부, 광복회, ㈔국민문화연구소, ㈔가네코후미코 선양사업회 등 많은 이들이 행사에 참여할 예정이다.박열 의사기념사업회 서원 이사장은 “100년 전 박열 의사와 가네코 후미코 여사가 보여준 연대의 정신처럼 민간 차원의 한·일 교류를 통해 그 뜻을 이어가겠다”고 밝혔다.문경=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지