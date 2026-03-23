전남도, 102개 섬 정주여건 개선한다…1353억원 투입

교통·주민편의시설 위주 투자 계획



박태건, “현장중심 정책으로 삶의 질 높인다”



체류형 관광·지역경제 활성화 기대

섬종합발전사업-여수 사도. 전남도 제공

전남도가 올해 섬발전사업의 일환으로 여수, 완도, 신안 등 10개 시군 102개 섬에 총 1353억원을 투입해 안전 인프라 확충과 정주여건 개선에 나선다. 섬 주민의 생활 편의 증진과 관광객 접근성 개선을 통해 체류형 관광을 확대하기 위해서다.



지원 대상은 여수, 완도, 신안 등 10개 시군 102개 섬이다. 방파제 보강과 물양장 설치, 마을안길 개설 등 어업기반시설, 연륙·연도교, 도선 건조, 여객선 대합실 신축 등 교통 여건 개선, 어류·해조류 가공 등 섬 특성을 반영한 소득사업, 주민 쉼터, 복지회관, 커뮤니티센터 등 문화·복지시설이 주요 사업으로 추진된다.



올해 신규사업으로는 거문도 덕촌 특성화사업, 무안 탄도 응급헬기 착륙장 조성, 여수 동도·삼산면 여객선 접안시설 정비, 고흥 연홍도 해안경관도로 정비, 신안 가거도 국토끝섬 트레킹길 정비 등이 포함됐다.



전남도는 단순 기반시설 설치를 넘어 섬별 특성을 반영한 맞춤형 사업을 통해 주민 체감형 정주환경을 개선하고, 체류형 관광을 확대해 지역경제 활성화로 이어지도록 할 계획이다.



전남도의 제4차 섬종합발전사업 개발 대상 섬은 전국 371개 중 58%인 215개이며, 사업비는 개발 기간 7262억원으로 전국 1조4972억원의 49%를 차지한다.



박태건 전남도 섬해양정책과장은 23일 “이번 사업비 확보는 섬 주민 정주여건 개선과 섬의 미래가치 제고를 위한 기반”이라며 “현장 중심 정책과 시군 협력을 통해 섬 주민 삶의 질을 높이는 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도가 올해 섬발전사업의 일환으로 여수, 완도, 신안 등 10개 시군 102개 섬에 총 1353억원을 투입해 안전 인프라 확충과 정주여건 개선에 나선다. 섬 주민의 생활 편의 증진과 관광객 접근성 개선을 통해 체류형 관광을 확대하기 위해서다.지원 대상은 여수, 완도, 신안 등 10개 시군 102개 섬이다. 방파제 보강과 물양장 설치, 마을안길 개설 등 어업기반시설, 연륙·연도교, 도선 건조, 여객선 대합실 신축 등 교통 여건 개선, 어류·해조류 가공 등 섬 특성을 반영한 소득사업, 주민 쉼터, 복지회관, 커뮤니티센터 등 문화·복지시설이 주요 사업으로 추진된다.올해 신규사업으로는 거문도 덕촌 특성화사업, 무안 탄도 응급헬기 착륙장 조성, 여수 동도·삼산면 여객선 접안시설 정비, 고흥 연홍도 해안경관도로 정비, 신안 가거도 국토끝섬 트레킹길 정비 등이 포함됐다.전남도는 단순 기반시설 설치를 넘어 섬별 특성을 반영한 맞춤형 사업을 통해 주민 체감형 정주환경을 개선하고, 체류형 관광을 확대해 지역경제 활성화로 이어지도록 할 계획이다.전남도의 제4차 섬종합발전사업 개발 대상 섬은 전국 371개 중 58%인 215개이며, 사업비는 개발 기간 7262억원으로 전국 1조4972억원의 49%를 차지한다.박태건 전남도 섬해양정책과장은 23일 “이번 사업비 확보는 섬 주민 정주여건 개선과 섬의 미래가치 제고를 위한 기반”이라며 “현장 중심 정책과 시군 협력을 통해 섬 주민 삶의 질을 높이는 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지