[여긴 어디] 폭죽 터뜨린 노란 산수유와 푸르른 마늘
경북 의성군 사곡면 사곡면 화전리에는 산비탈에도 냇가에도 담장 언저리에도 논두렁밭두렁에도 산수유나무가 지천이다. 마을에 들어서면 꽃 속에서 다시 꽃망울이 터져 폭죽을 터뜨린 듯한 노란 얼굴이 한꺼번에 쏟아진다.
골짜기의 가장자리를 따라 약 4㎞의 산책로가 이어진다. 2㎞쯤 오르면 화전2리(숲실)다. 머루와 다래 넝쿨이 숲을 이뤄 ‘숲실’이라 불렸다. 한자로는 ‘벼가 숲을 이룬다’는 화곡(禾谷)이라 했다. 화곡이 전풍과 합해져 화전(禾全)이 됐다. 花田(꽃밭)이 아니다.
전망대의 뒤쪽 골짜기 가장 깊은 곳에는 숲실지(화곡지)가 있다. 화곡지 인근 전망대에서 굽어보는 경치가 절정이다. 마을의 마늘밭에서는 푸르른 싹이 노란 물결과 대조를 이룬다.
오는 29일까지 ‘봄은 짧고, 의성은 노랗다’는 주제로 제19회 ‘산수유 마을 꽃맞이 행사’가 진행 중이다. 지난해는 대형 산불로 축제가 취소됐다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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