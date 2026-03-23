시사 전체기사 [속보] 코스피 급락에 매도 사이드카 발동 입력:2026-03-23 09:18 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 국민일보DB코스피 급락에 매도 사이드카 발동한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1131 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “다주택 유리한 제도 만든 공직자들이 문제” 2 국민의힘, 진통 끝에 대구 주호영·이진숙 컷오프 결정 3 “전재수만 아이면 돼”… “박형준 주진우도 깜이 아이야” 4 “부동산 정책서 다주택 공직자 배제”… 李, 전례없는 초강수 5 25조 ‘전쟁 추경’ 추진… 취약계층 선별 차등 지원 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리 2 [단독] 미국인은 송파·용산, 중국인은 평택… 외국인도 ‘똘똘한 한채’ 3 서울 아파트 올해 평균 매매가 11억… 작년보다 3억 내렸다 4 “개미가 시장 살렸다”… 코스피 반등 이끈 18조 ‘머니무브’ 5 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 해당분야별 기사 더보기 1 외국인이 가장 좋아하는 식당은 BHC…2위는 ‘닭한마리’ 2 ‘중고나라’에도 캄보디아 조직…1400여명에 67억원 사기 3 “못 나갈 것 같아… 부모님께 사랑한다 전해줘” 마지막 통화 4 ‘26만명은 무슨, 과잉 통제’… BTS 광화문 공연 후폭풍 5 “유증기 배출 안돼 불길 키웠다… 2년 전 아리셀 참사와 판박이” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 2 “이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플 3 트럼프 ‘초토화’ 발언… 이란 “눈에는 눈” 초강경 맞불 4 美 재무 “이란 원유, 한국·일본 등에 갈 수 있다” 제재 해제 옹호 5 CNN “죽음 축하한 트럼프… 몰지각 도 넘어” 해당분야별 기사 더보기 1 홍명보호 합류 앞둔 옌스, 멀티골 폭발…손흥민은 또 침묵 2 0.009초 차 대역전극… 쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金 3 아이유+변우석 ‘21세기 대군부인’… 20년 전 ‘궁’ 신드롬 재현할까 4 ‘왕사남‘ 1400만 관객 돌파…역대 5위 5 임성재·김효주 PGA·LPGA 동반 우승 눈앞 해당분야별 기사 더보기 1 BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급 2 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 3 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 4 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 5 파도처럼 번진 아미봉…광화문에서 시작된 BTS 2.0 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 美 재무 “이란 원유, 한국·일본 등에 갈 수 있다” 제재 해제 옹호 ‘26만명은 무슨, 과잉 통제’… BTS 광화문 공연 후폭풍 유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중 트럼프 ‘초토화’ 발언… 이란 “눈에는 눈” 초강경 맞불 “유증기 배출 안돼 불길 키웠다… 2년 전 아리셀 참사와 판박이” “부동산 정책서 다주택 공직자 배제”… 李, 전례없는 초강수 서울 아파트 올해 평균 매매가 11억… 작년보다 3억 내렸다 BTS 온다고 왕창 발주했더니… 편의점 ‘재고 수백개’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요