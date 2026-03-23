롯데월드 아쿠아리움, 봄 축제 ‘쿠키런: 바다모험전’ 진행

27일부터 AR 스탬프 투어 등 다채로운 콘텐츠 선봬… 도심 속 용궁에서 만나는 쿠키런 세상



롯데월드 아쿠아리움이 데브시스터즈의 대표 지식재산권(IP) ‘쿠키런’과의 대규모 협업을 통해 봄 시즌 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’을 연다고 23일 밝혔다. 아쿠아리움 전역에 쿠키런 요소를 더한 테마 공간들을 선보이며 캐릭터 공연, 모바일 기반 증강현실(AR) 스탬프 투어, 한정판 굿즈와 F&B까지 온 가족이 즐길 수 있는 신규 콘텐츠를 대거 공개한다.



오는 27일부터 6월 7일까지 진행하는 이번 시즌 축제는 한국 전래동화 속 용궁 콘셉트로 변신한 아쿠아리움에 ‘용감한 쿠키’ ‘밀키웨이맛 쿠키’ 등 쿠키런 인기 캐릭터가 찾아와 해양생물로부터 단서를 얻어 전설의 보물을 찾는다는 스토리로 전개된다. 카피바라, 수달 등 다양한 생물들과 모험을 떠나는 특별한 세계관을 경험해보자.



‘도심 속 용궁’ 롯데월드 아쿠아리움! 쿠키와 보물 찾기

롯데월드 아쿠아리움은 총 9개의 쿠키런 테마존을 준비했다. 입구 ‘웰컴존’에는 높이 2m가 넘는 대형 ‘용감한 쿠키’가 방문객을 맞이하며, 수달 수조에는 ‘설탕백조 쿠키’와 보물의 전설을 확인할 수 있는 스타트 존 ‘향기가득 연꽃 낙원’이 펼쳐진다. 조명과 산호 그래픽이 어우러진 통로 ‘꿈꾸는 인어의 바다’를 지나면 ‘용감한 쿠키’의 든든한 조력자로 활약하는 ‘카피바라’의 수조가 등장한다. 카피바라 수조에서 둘의 첫 만남이 이뤄진다는 설정으로 테마존을 꾸며 재미를 더했다. 또한 카피바라 수조 앞에는 ‘컬러링 체험존’을 조성해 나만의 바다 쿠키를 만들어볼 수 있는 이색 경험을 제공한다.



지하 2층 아쿠아리움의 상징적 공간인 메인 수조에는 ‘신비로운 용궁의 입구’가 나타난다. 수많은 해양생물들이 노니는 초대형 수조에 쿠키런 아트워크를 입혀 장관을 이룬다. 이어 ‘캔디애플맛 쿠키’가 맞이하는 ‘빛나는 해파리 정원’과 쿠키커터 틀에 들어가 달리는 쿠키들과 다같이 사진을 찍을 수 있는 ‘비밀 물결통로’ 포토존이 차례로 이어진다. 마지막 목적지인 지하 1층 극지방 존에는 전설 속 보물이 숨겨진 ‘용궁 속 보물창고’가 펼쳐진다. 해당 존에는 보물상자를 열 수 있는 황금열쇠를 찾는 체험 공간도 운영한다. 롯데월드 아쿠아리움에서 신비한 해양 생태계를 감상하고 쿠키들과 함께 보물 찾아 모험도 떠나보자.



쿠키런 캐릭터 공연과 모바일 AR 스탬프 투어

주말과 공휴일에는 게임 속 쿠키런 캐릭터를 현실서 만날 수 있는 특별 공연을 진행한다. 오전 10시 30분과 오후 3시 30분에는 아쿠아리움 입구에서 ‘용감한 쿠키’와 ‘바다요정 쿠키’가 방문객을 맞이하며, 오전 11시 30분에는 쿠키런 캐릭터가 지하 1층 카피바라 존에서 지하 2층 바다거북 존까지 이동하면서 진행하는 ‘거리 공연’이 열린다. 오후 2시와 오후 5시에는 메인 수조의 ‘신비로운 용궁의 입구’를 배경으로 두 캐릭터와 함께하는 포토타임을 진행한다.



관람의 재미를 높이고 싶다면 특전 스티커와 미션지가 포함된 ‘AR 스탬프 투어 패키지’(유료)를 이용해보자. 미션지의 QR코드를 통해 전용 페이지에 접속한 뒤 각 테마존에 비치된 AR 마커를 인식하면 미니 게임을 즐길 수 있다. 쿠키와 해양생물이 남긴 힌트를 따라 공간별 미션을 해결하며 숨겨진 스탬프를 찾는 탐험 게임이다. 총 5개의 AR 마커를 모두 모아 미션 완료 화면을 아쿠아숍에 제시하면 AR 포토카드가 동봉된 쿠키런 포토카드 세트와 ‘쿠키런: 킹덤’ 게임 내 아쿠아리움 한정 데코 쿠폰을 리워드로 증정한다.



쿠키런 한정판 굿즈·식음 메뉴, ‘쿠키런 티켓 패키지’

한정판 협업 굿즈도 주목해보자. 딸깍 소리가 매력적인 ‘랜덤 키캡 키링’ 4종이 선공개되며, 4월에는 전래동화 속 용궁 콘셉트에 전통미를 더한 ‘랜덤 메탈 배지’ 4종과 ‘용감한 쿠키·밀키웨이맛 쿠키’ 봉제 키링 2종, ‘쿠션 메모지 키링’이 출시된다. 이밖에 아쿠아숍은 쿠키런 신상 굿즈를 포함한 다양한 라인업의 인기 상품들을 선보인다.



아쿠아리움 내 식음 업장에서는 쿠키런 특별 메뉴를 만날 수 있다. 쿠키런 데코를 올린 아이스크림, 달고나 등 눈과 입을 모두 즐겁게 할 디저트 메뉴를 출시한다. 또한 특별한 기념 사진을 남길 수 있는 ‘와우포토’(유료)에서는 협업 전용 포토 프레임을 제공해 소장 가치를 더했다.



‘쿠키런 티켓 패키지’도 있다. 아쿠아리움 입장권과 아쿠아 에디션 책갈피, 쿠키런 게임 내 사용 가능한 쿠폰팩이 담겨 있어 쿠키런 팬이라면 특히 주목할 만한 구성이다.



한편 롯데월드 아쿠아리움은 봄 시즌을 맞아 전시 공간 곳곳에 봄꽃을 배치해 이색 나들이 명소로 주목받고 있다. 롯데월드 아쿠아리움에서 봄을 만끽하는 해양생물들도 보고, 시즌 축제도 즐기며 소중한 이들과 함께 잊지 못할 추억을 쌓아보자.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 롯데월드 아쿠아리움이 데브시스터즈의 대표 지식재산권(IP) ‘쿠키런’과의 대규모 협업을 통해 봄 시즌 축제 ‘쿠키런 in 롯데월드 아쿠아리움: 바다모험전’을 연다고 23일 밝혔다. 아쿠아리움 전역에 쿠키런 요소를 더한 테마 공간들을 선보이며 캐릭터 공연, 모바일 기반 증강현실(AR) 스탬프 투어, 한정판 굿즈와 F&B까지 온 가족이 즐길 수 있는 신규 콘텐츠를 대거 공개한다.오는 27일부터 6월 7일까지 진행하는 이번 시즌 축제는 한국 전래동화 속 용궁 콘셉트로 변신한 아쿠아리움에 ‘용감한 쿠키’ ‘밀키웨이맛 쿠키’ 등 쿠키런 인기 캐릭터가 찾아와 해양생물로부터 단서를 얻어 전설의 보물을 찾는다는 스토리로 전개된다. 카피바라, 수달 등 다양한 생물들과 모험을 떠나는 특별한 세계관을 경험해보자.‘도심 속 용궁’ 롯데월드 아쿠아리움! 쿠키와 보물 찾기롯데월드 아쿠아리움은 총 9개의 쿠키런 테마존을 준비했다. 입구 ‘웰컴존’에는 높이 2m가 넘는 대형 ‘용감한 쿠키’가 방문객을 맞이하며, 수달 수조에는 ‘설탕백조 쿠키’와 보물의 전설을 확인할 수 있는 스타트 존 ‘향기가득 연꽃 낙원’이 펼쳐진다. 조명과 산호 그래픽이 어우러진 통로 ‘꿈꾸는 인어의 바다’를 지나면 ‘용감한 쿠키’의 든든한 조력자로 활약하는 ‘카피바라’의 수조가 등장한다. 카피바라 수조에서 둘의 첫 만남이 이뤄진다는 설정으로 테마존을 꾸며 재미를 더했다. 또한 카피바라 수조 앞에는 ‘컬러링 체험존’을 조성해 나만의 바다 쿠키를 만들어볼 수 있는 이색 경험을 제공한다.지하 2층 아쿠아리움의 상징적 공간인 메인 수조에는 ‘신비로운 용궁의 입구’가 나타난다. 수많은 해양생물들이 노니는 초대형 수조에 쿠키런 아트워크를 입혀 장관을 이룬다. 이어 ‘캔디애플맛 쿠키’가 맞이하는 ‘빛나는 해파리 정원’과 쿠키커터 틀에 들어가 달리는 쿠키들과 다같이 사진을 찍을 수 있는 ‘비밀 물결통로’ 포토존이 차례로 이어진다. 마지막 목적지인 지하 1층 극지방 존에는 전설 속 보물이 숨겨진 ‘용궁 속 보물창고’가 펼쳐진다. 해당 존에는 보물상자를 열 수 있는 황금열쇠를 찾는 체험 공간도 운영한다. 롯데월드 아쿠아리움에서 신비한 해양 생태계를 감상하고 쿠키들과 함께 보물 찾아 모험도 떠나보자.쿠키런 캐릭터 공연과 모바일 AR 스탬프 투어주말과 공휴일에는 게임 속 쿠키런 캐릭터를 현실서 만날 수 있는 특별 공연을 진행한다. 오전 10시 30분과 오후 3시 30분에는 아쿠아리움 입구에서 ‘용감한 쿠키’와 ‘바다요정 쿠키’가 방문객을 맞이하며, 오전 11시 30분에는 쿠키런 캐릭터가 지하 1층 카피바라 존에서 지하 2층 바다거북 존까지 이동하면서 진행하는 ‘거리 공연’이 열린다. 오후 2시와 오후 5시에는 메인 수조의 ‘신비로운 용궁의 입구’를 배경으로 두 캐릭터와 함께하는 포토타임을 진행한다.관람의 재미를 높이고 싶다면 특전 스티커와 미션지가 포함된 ‘AR 스탬프 투어 패키지’(유료)를 이용해보자. 미션지의 QR코드를 통해 전용 페이지에 접속한 뒤 각 테마존에 비치된 AR 마커를 인식하면 미니 게임을 즐길 수 있다. 쿠키와 해양생물이 남긴 힌트를 따라 공간별 미션을 해결하며 숨겨진 스탬프를 찾는 탐험 게임이다. 총 5개의 AR 마커를 모두 모아 미션 완료 화면을 아쿠아숍에 제시하면 AR 포토카드가 동봉된 쿠키런 포토카드 세트와 ‘쿠키런: 킹덤’ 게임 내 아쿠아리움 한정 데코 쿠폰을 리워드로 증정한다.쿠키런 한정판 굿즈·식음 메뉴, ‘쿠키런 티켓 패키지’한정판 협업 굿즈도 주목해보자. 딸깍 소리가 매력적인 ‘랜덤 키캡 키링’ 4종이 선공개되며, 4월에는 전래동화 속 용궁 콘셉트에 전통미를 더한 ‘랜덤 메탈 배지’ 4종과 ‘용감한 쿠키·밀키웨이맛 쿠키’ 봉제 키링 2종, ‘쿠션 메모지 키링’이 출시된다. 이밖에 아쿠아숍은 쿠키런 신상 굿즈를 포함한 다양한 라인업의 인기 상품들을 선보인다.아쿠아리움 내 식음 업장에서는 쿠키런 특별 메뉴를 만날 수 있다. 쿠키런 데코를 올린 아이스크림, 달고나 등 눈과 입을 모두 즐겁게 할 디저트 메뉴를 출시한다. 또한 특별한 기념 사진을 남길 수 있는 ‘와우포토’(유료)에서는 협업 전용 포토 프레임을 제공해 소장 가치를 더했다.‘쿠키런 티켓 패키지’도 있다. 아쿠아리움 입장권과 아쿠아 에디션 책갈피, 쿠키런 게임 내 사용 가능한 쿠폰팩이 담겨 있어 쿠키런 팬이라면 특히 주목할 만한 구성이다.한편 롯데월드 아쿠아리움은 봄 시즌을 맞아 전시 공간 곳곳에 봄꽃을 배치해 이색 나들이 명소로 주목받고 있다. 롯데월드 아쿠아리움에서 봄을 만끽하는 해양생물들도 보고, 시즌 축제도 즐기며 소중한 이들과 함께 잊지 못할 추억을 쌓아보자.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지