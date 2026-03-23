트럼프 ‘최후통첩’ 하루 남았다… 지상군 투입 관측도

중동의 긴장감이 최고조에 이르고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 미국 플로리다주 웨스트팜비치에 도착해 에어포스원에서 내리며 왼손 엄지를 들어 올리고 있다. 로이터연합