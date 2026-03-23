美 국무부 “이란, 미국인 표적 가능성…각별한 주의 권고”
미국 국무부가 22일(현지시간) 전 세계에 체류 중인 미국인들에게 이란의 공격 위협을 강조하며 각별한 주의를 권고했다. 전날 도널드 트럼프 대통령이 이란에 호르무즈 해협을 48시간 안에 개방하지 않을 경우 발전소를 초토화하겠다는 최후통첩을 보낸 뒤에 나온 권고다.
국무부는 이날 “전 세계, 특히 중동 지역에 있는 미국인들에게 각별한 주의를 기울일 것을 권고한다”며 “해외에 있는 미국인들은 가장 가까운 미국 대사관 또는 영사관에서 발행하는 보안 경보 지침을 따르시기 바란다”고 알렸다.
국무부는 이어 “현재 주기적인 영공 폐쇄로 여행에 차질이 발생할 수 있다. 중동 지역 외부를 포함한 미국 외교 시설이 표적이 된 사례도 있다”며 “이란 지지 세력이 전 세계에 걸친 미국의 주요 이익 시설이나 미국과 관련된 장소, 또는 미국인 개인을 표적으로 삼을 가능성이 있다”고 안내했다.
국무부는 이란 전쟁 초기인 지난 2일에도 중동 지역 자국민들에게 대피령을 내린 바 있다. 뉴욕타임스는 “이날 발표된 상세한 경고는 분쟁이 계속해서 격화될 수 있음을 시사하는 최신 신호”라고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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