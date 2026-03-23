부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 50대 전직 부기장 A씨의 신상공개 여부가 이번주 확정된다.
23일 부산경찰청에 따르면 경찰은 오는 24일 신상정보공개심의위원회를 열고 A씨의 신상 공개 여부를 결정할 방침이다.
부산지법 영장전담재판부는 지난 20일 도주 우려가 있다며 A씨에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰은 같은 날 A씨의 사이코패스 진단 검사 결과 사이코패스에는 해당하지 않는다고 밝혔다.
경찰은 A씨의 정신 건강 상태와 범죄의 상관관계를 집중 확인하고 있다. 전문가들은 ‘공군사관학교 기득권에 맞선 것’이라며 범행을 정당화하는 A씨의 모습을 전형적인 피해망상 증상으로 판단하고 있다.
실제로 A씨는 범행에 전혀 죄책감을 느끼지 않는 태도를 보인 것으로 알려졌다. 부산일보 보도에 따르면 A씨는 영장실질심사를 받으러 가는 길에 취재진을 향해 “본인의 입맛에 맞지 않는다고 사람 인생을 함부로 파괴하는 기득권에 맞서 제 할 일을 했다”고 소리치기도 했다.
A씨는 지난 17일 오전 부산진구 전포동 한 아파트에서 전 직장동료였던 현직 항공사 기장 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. A씨는 범행 직후 경남 창원으로 이동해 또 다른 기장 C씨를 살해하려다 미수에 그쳤다. 앞서 사건 하루 전날인 16일에는 경기 고양시 일산서구 한 아파트에서 항공사 기장인 D씨의 목을 졸라 살해하려다 실패하고 도주했다.
A씨는 범행 전 3년 간 범행 대상자들을 미행하며 동선을 파악한 것으로 확인됐다. 그는 항공사 기장 4명의 상세 주소를 알기 위해 범행 직원 6개월간 배송업체 직원으로 위장하기도 했다. 택배기사 복장을 하고 물품을 든 채 아파트 보안망을 통과했고 각 세대의 초인종을 누르며 대상자의 거주 여부를 일일이 확인했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“할 일 했다” 소리치기도… 기장 살해 신상공개 검토
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