‘탱크’최경주, 챔피언스투어 콜로가드 클래식 공동 6위…앨커 2년 연속 연장 우승 진기록
양용은과 찰리 위 각각 공동 15위, 공동 38위
‘탱크’ 최경주가 시즌 첫 ‘톱10’ 입상에 성공했다.
최경주는 23일 미국 애리조나주 투산의 라 팔로마CC(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA) 챔피언스투어 콜로가드 클래식(총상금 220만 달러) 마지막날 3라운드에서 보기없이 버디만 4개를 골라 잡아 4언더파 67타를 쳤다.
최종합계 11언더파 202타를 기록한 최경주는 버나드 랑거(독일), 스튜어트 싱크(미국) 등과 함께 공동 6위로 대회를 마쳤다. 올 시즌 4번째 출전만에 거둔 첫 ‘톱10’이다. 올 시즌 이전 개인 최고 성적은 츄브 클래식 공동 15위였다.
PGA투어에서 통산 8승을 거둔 뒤 2020년에 한국인 최초로 PGA 챔피언스투어에 진출한 최경주는 2024년 메이저대회인 더 시니어 오픈 챔피언십 등 통산 2승이 있다.
대회 우승은 스티븐 앨커(뉴질랜드)가 차지했다. 대회 2연패이자 통산 11승째다. 앨커는 파드레이그 해링턴(아일랜드)과 공동 선두(최종합계 15언더파 198타)로 연장 승부를 펼쳤다.
18번 홀(파4)에서 치러진 연장 1차전에서 버디를 잡아 파에 그친 해링턴을 누르고 타이틀 방어에 성공했다. 앨커는 작년에도 연장 승부 끝에 우승을 차지했다.
양용은은 2타를 줄여 공동 15위(최종합계 9언더파 204타), 교포선수인 찰리 위는 이븐파를 쳐 공동 38위(최종합계 4언더파 209타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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