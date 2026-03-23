흰 우유 점점 안 마신다… 값싼 수입 멸균우유에 타격도

지난해 국내 1인당 흰 우유 소비량이 전년보다 9.5%나 감소한 것으로 조사됐다.
23일 낙농진흥회에 따르면 지난해 1인당 흰 우유 소비량은 22.9㎏으로 전년(25.3㎏)보다 9.5% 감소했다. 이는 흰 우유 소비가 본격적으로 증가한 1980년대 후반 이후 최저치다.
흰 우유 소비량은 2021년 26.6㎏에서 2024년 25.3㎏으로 꾸준히 줄다가 지난해에는 감소 폭이 크게 확대됐다.
지난해 전체 우유 소비량은 425만t(톤)으로 전년(389만t)보다 늘었지만, 이는 흰 우유뿐 아니라 떠먹는 요구르트 등 발효유, 치즈 소비량까지 합친 수치다. 2024년 전체 소비량이 일시적으로 낮게 집계된 점도 감안할 필요가 있다.
농림축산식품부 관계자는 “2023년 유제품에 일시적으로 할당관세가 적용되면서 수입 물량을 미리 들여온 탓에 2024년 수입량이 줄면서 그해 소비량이 적게 잡혔다”며 “추세적으로 우유 소비량이 늘었다고 보기는 어렵다”고 말했다.
여기에 가격이 상대적으로 저렴한 수입산 우유 영향도 커지고 있다.
한국농수산식품유통공사에 따르면 멸균우유 수입량은 2019년 처음 1만t을 넘긴 이후 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 멸균우유 수입량은 5만1000t이었다.
멸균우유는 유통기한이 길어 보관이 용이하고, 가격이 국산 우유보다 낮아 베이커리나 카페를 중심으로 사용이 늘고 있다.
수입 멸균우유 가격은 국산 신선 우유의 60% 수준에 불과하다. 폴란드산 멸균우유 ‘믈레코비타 갓밀크’(1L)는 대형마트에서 1900원에 파는 데 반해 같은 용량의 국산 신선 우유는 3000원가량이다.
지난 1월 미국산 우유 관세가 철폐된 데 이어 오는 7월 유럽산 관세까지 사라지면 수입 우유 점유율이 확대될 가능성이 있다.
우유업계 관계자는 “고환율 영향으로 당장 수입산 수요가 크게 늘지는 않았지만, 환율이 안정되면 가격 경쟁력이 높아질 것”이라며 “카페나 베이커리 등 기업간거래(B2B) 시장을 중심으로 수입 우유 사용이 늘어날 가능성이 있다”고 말했다.
이런 위기 상황 속에서 우유업계는 ‘차별화’를 생존 전략으로 내걸었다. 서울우유는 소화가 잘되는 단백질 구조를 가진 ‘A2 우유’를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하고 있다. 2030년까지 모든 원유 제품을 A2 원유로 전환할 계획이다. 또 저탄소 인증 목장 원유로 만든 친환경 우유도 선보였다.
매일유업은 아몬드로 만든 ‘아몬드 브리즈’, 귀리로 만든 ‘어메이징 오트’ 등 식물성 음료 시장을 키워 우유 소화가 어려운 소비자들을 공략 중이다.
남양유업도 유당을 제거한 락토프리 제품군을 확대하고 있다.
내수 시장 한계를 극복하기 위한 해외 진출도 활발하다. 매일유업은 성인 영양식 브랜드 ‘셀렉스’를 중국 최대 온라인 헬스케어 플랫폼 ‘징둥헬스’에 입점시켜 판매를 시작했다.
남양유업은 단백질 음료 ‘테이크핏’을 홍콩 편의점 ‘써클케이’ 약 430개 지점에 입점시킨 데 이어 몽골, 카자흐스탄, 베트남 등 아시아 전역으로 유통망을 넓히고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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