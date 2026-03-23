임성재, 샷 난조로 통산 3승 좌절…발스파 챔피언십 공동 4위
2022년 US오픈 챔프 피츠패트릭 통산 3승
김성현·김주형 각각 공동 7위와 공동 18위
임성재의 6년여만의 우승이 좌절됐다.
임성재는 23일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71·7352야드)에서 열린 미국프로골프(PGA)투어 발스파 챔피언십(총상금 910만 달러) 마지막날 4라운드에서 버디는 2개에 그치고 보기 5개를 쏟아내 3타를 잃었다.
최종합계 8언더파 276타를 기록한 임성재는 잰더 쇼플리(미국) 등과 함께 공동 4위로 대회를 마쳤다.
임성재는 손목 부상 여파로 시즌 데뷔가 당초 예정보다 2개월 가량 늦었다. 이달 초 아널드 파머 인비테이셔널에 시즌 데뷔전을 치렀으나 이어 열린 플레이어스 챔피언십까지 2개 대회 연속 컷 탈락했다.
하지만 시즌 세 번째 출전인 이번 대회에서는 다른 모습이었다. 3라운드까지 사흘 연속 선두를 내달려 6년여만의 통산 3승째를 와이어투와이어로 장식할 절호의 기회를 잡았다.
그러나 마지막날 샷이 크게 흔들리면서 그 기회를 살리지 못했다. 이날 임성재의 드라이버샷 정확도는 절반에도 못미친 46%, 아이언의 그린 적중률은 33.3%였다. 그러면서 10번 홀까지 보기만 5개를 쏟아냈다. 특히 5차례의 벙커샷이 딱 한 차례 세이브에 그친 것이 치명타가 됐다.
그나마 11번(파5)과 16번 홀(파4)에서 버디를 잡아 시즌 첫 ‘톱10’ 입상에 성공할 수 있었다.
우승은 이날 3타를 줄인 맷 피츠패트릭(영국)이 차지했다. 2022년 US오픈 등 통산 3승째다. 우승 상금은 156만6000달러(약 23억 5918만 원).
김성현은 1타를 줄여 공동 7위(최종합계 7언더파 277타), 김주형은 1타를 잃어 공동 18위(최종합계 4언더파 280타)로 대회를 마쳤다. 김성현은 시즌 8번째 출전만의 첫 ‘톱10’ 입상이다.
스크린골프인 TGL에서 맹활약을 펼친 김주형도 시즌 7번째 대회만에 개인 최고 성적이다. 김주형의 이전 시즌 최고 성적은 제네시스 인비테이셔널에서 거둔 공동 34위다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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