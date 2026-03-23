美 재무 “이란 원유, 한국·일본 등에 갈 수 있다” 제재 해제 옹호

베선트 “지상군 투입 등 모든 옵션 테이블에 있어…이란 정권 ‘히틀러 벙커’ 같은 상황”

스콧 베선트 미국 재무장관. 연합뉴스

베선트 장관은 이란 전쟁에 필요한 자금이 미국 정부에 충분하다면서 증세는 없을 것이라고 선을 그었다.