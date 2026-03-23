방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연을 둘러싼 후폭풍이 거세다. 실제 공연 인파가 예상을 크게 밑돌았는데도 과잉 통제로 불편을 겪었다는 비판과 이태원 참사 같은 사고 예방을 위해 어쩔 수 없는 조치였다는 반박이 맞서고 있다.
23일 주요 인터넷 커뮤니티에서는 BTS 광화문 공연을 두고 갑론을박이 이어졌다.
앞서 경찰은 ‘원천 봉쇄’를 인파 관리 방침으로 삼으며 최대 26만명이 몰릴 것에 대비했다. 서울시 역시 BTS 공연을 위해 광화문과 시청역 일대에 각 20만명과 30만명이 찾을 것이라고 예상했다.
하지만 실제 인파는 예상을 크게 밑돌았다. 주최 측 추산 10만4000명, 서울시 실시간 도시데이터 기준 4만8000명에 그쳤다. 공무원은 경찰 6700여 명 포함 1만여 명이 동원됐다.
당초 인파 추정을 과하게 한 탓에 시민 일상에 지장을 줬다는 비난은 피할 수 없는 상황이다.
종로에서 식당을 운영 중인 A씨는 이날 온라인 커뮤니티를 통해 “한류도 좋고 안전도 중요하지만, BTS 공연으로 평소 토요일보다 매출이 3분의 2가 줄어 장사를 망쳤다”며 “아무리 한류 대표 아이돌이라 하더라도, 민간 기업 행사로 시민들이 이런 피해를 입는다 생각하면 분통이 터진다”고 호소했다.
같은 날 결혼식을 올렸다는 한 신혼부부는 “이번 공연을 계기로 BTS에 대한 팬심이 사라졌다. 검문 탓에 오지 못한 하객들이 많아 사실상 결혼식을 망쳤다”며 “국민들은 이런 피해를 감내해야 하는 공연을 허락한 적이 없다. 누굴 위한 공연인가”라고 지적했다.
경찰과 서울시가 BTS 공연에 원천 봉쇄 방침을 취한 건 2022년 이태원 참사에 따른 대규모 밀집 상황에 대한 우려가 영향을 미쳤다. 대규모 병목이나 압사 위험 상황을 염두에 두고 인파 관리 체계를 준비한 것이다.
이 때문에 온라인상에서도 이태원 참사를 생각하면 이 같은 과잉 대응이 차라리 낫다는 의견이 많았다. 예상보다 적어도 사고 예방에 최선을 다하는 게 맞다는 논리다.
아미(BTS 팬덤)인 딸과 함께 이번 공연을 보고 왔다는 B씨는 온라인 커뮤니티를 통해 “이태원 사고를 겪어보고도 모르나. 안전에 관해서는 타협 없이 지나칠 정도로 해야 한다”며 “큰 사건, 사고 없이 공연이 잘 마무리될 수 있도록 노력해 준 경찰과 공무원, 행사 진행자를 칭찬하고 싶다”고 적었다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
‘26만명은 무슨, 과잉 통제’… BTS 광화문 공연 후폭풍
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사