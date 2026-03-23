“이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플

대한항공에서 근무했던 한 태국인 여성 승무원이 퇴직 소회를 밝히며 올린 SNS 게시물에 한글로 외모를 비하하는 악성 댓글이 쏟아져 논란이 일고 있다.
21일(현지시각) 태국 더타이거에 따르면 전직 대한항공 승무원 A씨는 지난달 28일 자신의 인스타그램에 제복 사진과 함께 “한때는 꿈이었고 이제는 소중한 교훈이 된 KE(대한항공)”라는 글을 올렸다.
평범한 퇴사 인사였으나 해당 게시물에는 한국인으로 추정되는 누리꾼들의 외모 비하성 댓글이 잇따랐다.
일부 누리꾼은 “대한항공 승무원이 맞느냐” “요즘은 아무나 뽑는 것 같다”고 적었고, 특정 코미디언의 이름을 언급하며 조롱하거나 인종차별적 발언을 남긴 이들도 있었다. 논란이 확산하자 태국 누리꾼들이 반격에 나섰다. 태국인들은 “무례한 한국인들”, “이것이 한국인의 수준인가”라며 분노를 표출했다.
현지 매체들은 이를 보도하며 한국의 고질적인 온라인 괴롭힘 문화를 꼬집었다. 한국의 높은 자살률을 지적하며 과거 악성 댓글 등으로 고통받았던 한국 연예인들의 사례를 이례적으로 상세히 언급하기도 했다.
사태를 접한 일부 한국 누리꾼들도 자정의 목소리를 내고 있다. 이들은 A씨의 계정을 찾아가 “한국인으로서 대신 사과한다” “부끄러운 행동을 하는 이들은 극히 일부”라며 위로의 메시지를 전했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플
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